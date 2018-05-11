無料でロボットをダウンロードする方法を見る
StochasticMomentum - MetaTrader 5のためのインディケータ
1つの指標に2つの指標（モメンタムとストキャスティック）が入っています。
- 平滑化された場合は、Average Stochastic Momentum (ASM)になります。
- されていない場合はStochastic Momentum (SM)です。
指標には設定可能なパラメータが8つあります。
- Period - ストキャスティクスの期間
- Signal - シグナルラインの期間
- Method - シグナルラインの計算法
- Smooth - 平滑化を有効//無効にする(Yes/No)
- First MA period - 1番目のMA平滑化計算期間
- First MA method - 1番目のMA平滑化計算法
- Second MA period - 2番目のMA平滑化計算期間
- Second MA method - 2番目のMA平滑化計算法
図1 Average Stochastic Momentum（平滑化）
図2 Stochastic Momentum（平滑化なし）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20160
