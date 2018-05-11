1つの指標に2つの指標（モメンタムとストキャスティック）が入っています。

平滑化された場合は、Average Stochastic Momentum (ASM)になります。

されていない場合はStochastic Momentum (SM)です。

指標には設定可能なパラメータが8つあります。

Period - ストキャスティクスの期間

- ストキャスティクスの期間 Signal - シグナルラインの期間

- シグナルラインの期間 Method - シグナルラインの計算法

- シグナルラインの計算法 Smooth - 平滑化を有効//無効にする(Yes/No)

- 平滑化を有効//無効にする(Yes/No) First MA period - 1番目のMA平滑化計算期間

- 1番目のMA平滑化計算期間 First MA method - 1番目のMA平滑化計算法

- 1番目のMA平滑化計算法 Second MA period - 2番目のMA平滑化計算期間

- 2番目のMA平滑化計算期間 Second MA method - 2番目のMA平滑化計算法

図1 Average Stochastic Momentum（平滑化）





図2 Stochastic Momentum（平滑化なし）