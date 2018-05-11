コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

StochasticMomentum - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
743
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

1つの指標に2つの指標（モメンタムとストキャスティック）が入っています。

  • 平滑化された場合は、Average Stochastic Momentum (ASM)になります。
  • されていない場合はStochastic Momentum (SM)です。

指標には設定可能なパラメータが8つあります。

  • Period - ストキャスティクスの期間
  • Signal - シグナルラインの期間
  • Method - シグナルラインの計算法
  • Smooth - 平滑化を有効//無効にする(Yes/No)
  • First MA period - 1番目のMA平滑化計算期間
  • First MA method - 1番目のMA平滑化計算法
  • Second MA period - 2番目のMA平滑化計算期間
  • Second MA method - 2番目のMA平滑化計算法

図1　Average Stochastic Momentum（平滑化）

図1　Average Stochastic Momentum（平滑化）


図2　Stochastic Momentum（平滑化なし）

図2　Stochastic Momentum（平滑化なし）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20160

HL_MA_Band HL_MA_Band

高値/安値を使用して描画される色ヒストグラムです。

CCI_Dots CCI_Dots

この指標では、CCI指標がゼロラインを横切ったときに、価格チャートにシグナルマークが追加されます。

IDayIIndex IDayIIndex

IDayIIndex (Intraday Intensity Index) オシレータ指標です。

VSI VSI

VSI - Volatility Switch Indicator（ボラティリティスイッチ指標）