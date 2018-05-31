CodeBaseSecciones
IEEE Floating-Point Decoder - script para MetaTrader 5

amrali | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
915
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
ieee_fp.mqh (7.29 KB) ver
IEEE_Float_Decoder.mq5 (6.36 KB) ver
Muestra el valor actual registrado de un número con punto flotante (por ejemplo, float, double), con alta precisión (hasta varios dígitos decimales). Eso ayuda a rastrear el valor exacto de los números con punto flotante para otros programas MQL5.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19978

