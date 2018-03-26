Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
HL_MA_Band - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1020
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador dibuja el área de color en forma del histograma entre dos Moving Averages por los precios High/Low.
Tiene dos parámetros personalizados:
- MA period - período del cálculo de la MA;
- MA method - método del cálculo de МА.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20159
CCI_Dots
El indicador coloca las marcas de señal cuando el indicador CCI cruza su línea cero.GapFinder
Indicador para buscar las brechas.
StochasticMomentum
Momentum estocástico.IDayIIndex
Indicador-oscilador IDayIIndex (Intraday Intensity Index) - índice de la intensidad intradía.