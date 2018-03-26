CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

HL_MA_Band - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1020
Ranking:
(13)
Publicado:
HL_MA_Band.mq5 (11.11 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador dibuja el área de color en forma del histograma entre dos Moving Averages por los precios High/Low.

Tiene dos parámetros personalizados:

  • MA period - período del cálculo de la MA;
  • MA method - método del cálculo de МА.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20159

CCI_Dots CCI_Dots

El indicador coloca las marcas de señal cuando el indicador CCI cruza su línea cero.

GapFinder GapFinder

Indicador para buscar las brechas.

StochasticMomentum StochasticMomentum

Momentum estocástico.

IDayIIndex IDayIIndex

Indicador-oscilador IDayIIndex (Intraday Intensity Index) - índice de la intensidad intradía.