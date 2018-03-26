Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
IDayIIndex - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1314
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador-oscilador IDayIIndex (Intraday Intensity Index) - índice de la intensidad intradía.
Se calcula según la siguiente fórmula:
III = Sum((2C-H-L)/(H-L))*TickVolume
Normalizado:
Normalized III = (III /Sum(V))*100
El indicador tiene dos parámetros personalizados:
- Normalized - calcular el índice normalizado (Yes/No);
- Period - período del cálculo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20161
StochasticMomentum
Momentum estocástico.HL_MA_Band
Histograma de color para los precios High/Low.
IEEE Floating-Point Decoder
Muestra el valor actual registrado de un número con punto flotante (por ejemplo, float, double), con alta precisión (hasta varios dígitos decimales). Eso ayuda a rastrear el valor exacto de los números con punto flotante para otros programas MQL5.LWPI
Larry Commerical Proxy Index