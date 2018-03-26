CodeBaseSecciones
IDayIIndex - indicador para MetaTrader 5

Indicador-oscilador IDayIIndex (Intraday Intensity Index) - índice de la intensidad intradía.

Se calcula según la siguiente fórmula:

III = Sum((2C-H-L)/(H-L))*TickVolume

Normalizado:

Normalized III = (III /Sum(V))*100

El indicador tiene dos parámetros personalizados:

  • Normalized - calcular el índice normalizado (Yes/No);
  • Period - período del cálculo.

