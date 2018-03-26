Mira cómo descargar robots gratis
CCI_Dots - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1374
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
El indicador coloca las marcas de señal cuando el indicador CCI cruza su línea cero. Cuando cruza arriba, so coloca un punto debajo de la vela, cuando va hacia abajo, encima de la vela.
El indicador tiene tres parámetros personalizados:
- CCI period - período del cálculo de CCI;
- CCI applied price - precio del cálculo de CCI;
- MA period - período de la media móvil para calcular la distancia de colocación de las marcas de señal High o Low de la vela.
