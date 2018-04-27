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两个指标合一: 动量和随机振荡:
- 如果应用平滑，它是一个平均随机振荡动量 (ASM);
- 如果未用，那就是随机振荡动量 (SM)。
该指标有八个可配置参数:
- Period - 随机震荡周期;
- Signal - 信号线周期;
- Method - 信号线计算方法;
- Smooth - 启用或禁用平滑 (Yes/No);
- First MA period - 初始平滑 MA 的计算周期;
- First MA method - 初始平滑 MA 的计算方法;
- Second MA period - 第二条平滑 MA 的计算周期;
- Second MA method - 第二条平滑 MA 的计算方法。
图例1 平均随机振荡动量 (平滑)
图例2 随机振荡动量 (非平滑)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20160
HL_MA_Band
使用高/低价格绘制的彩色直方图。CCI_Dots
当 CCI 指标穿越零线时，该指标将信号标记添加到价格图表中。
IDayIIndex
IDayIIndex (日内强度指数) 振荡指标。VSI
VSI - 波动率切换指标。