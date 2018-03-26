Inndicador SZO (Sentiment Zone Oscillator) refleja la orientación (actividad y dirección) del mercado con zonas de los resultados de actividad extrema (sobrecompra/sobreventa). Puede mostrar el canal dinámico fuera del cual las transacciones pueden ser no deseadas debido a una gran probabilidad del cambio de la orientación y la reversión.

Si la línea del indicador ha salido fuera de los bordes del canal y además ha entrado en la zona de sobrecompra/sobreventa, eso puede significar que pronto el mercado puede cambiar de tendencia. El indicador a menudo avisa de ello de antemano, así que es deseable usarlo en combinación con otro indicador confirmativo.

Tiene seis parámetros personalizados:

Period - período del cálculo del indicador;

- período del cálculo del indicador; Dynamic levels period - período del cálculo del canal dinámico;

- período del cálculo del canal dinámico; Dynamic levels percent - relación del tamaño del canal y la envergadura del indicador (*);

- relación del tamaño del canal y la envergadura del indicador (*); Overbought - nivel de sobrecompra;

- nivel de sobrecompra; Oversold - nivel de sobreventa;

- nivel de sobreventa; Show dynamic levels - muestra los niveles del canal dinámico (Yes/No).

* La relación del tamaño del canal y la envergadura del indicador se establece en por cientos, pero no puede ser menos de 50. Es decir, el valor 50 significa que el canal va a tener sólo un nivel que se encuentra en el centro de cálculo de la envergadura del indicador (en el medio) en la zona del nivel 0,0. Si establecemos el valor de esta relación menos de 50, el valor será ajustado a 100 automáticamente.

Fig. 1 Envergadura del canal por defecto: 95%





Fig. 2 Envergadura del canal 50%