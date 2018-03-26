Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
GapFinder - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1183
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador busca y muestra las brechas (gaps) en el gráfico de precios: rupturas de High y Low de dos barras vecinas.
Las brechas se muestran a través de las flechas: si la ruptura va hacia arriba, la flecha también se apunta arriba, y viceversa. Muestra las zonas de la brecha coloreadas con color establecido en forma de los objetos-rectángulos (la visualización se deshabilita en los ajustes). Además, muestra dos líneas: nivel superior e inferior de las zonas de la brecha (se puede obtenerlos en los EAs).
Si la brecha ha sido encontrada en la barra actual, se muestra inmediatamente, pero si el precio «cubre» la zona de la brecha, las flechas y las líneas se eliminan. Los rectángulos coloreados de la zona ya cerrada de la brecha se quedan: para el control visual donde se encontraba la brecha que fue cerrada por el precio.
El indicador tiene cuatro parámetros personalizados:
- Minimum gap size (in points) - brecha mínima entre los precios High y Low de dos barras vecinas (en puntos);
- Whether to draw a gap area - mostrar o no (Yes/No) las zonas de color de las brechas en el gráfico;
- Color of the gap area up - color de la zona de la brecha hacia arriba;
- Color of the gap area down - color de la zona de la brecha hacia abajo;
Fig. 1. Brecha hacia abajo
Fig. 2 Brechas abajo y arriba
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20154
SZO (Sentiment Zone Oscillator) - indicador de la orientación del mercado con zonas de sobrecompra/sobreventa.CVI
Indicador CVI (Chartmill Value Indicator) muestra el valor de la desviación del precio de la МА.
El indicador coloca las marcas de señal cuando el indicador CCI cruza su línea cero.HL_MA_Band
Histograma de color para los precios High/Low.