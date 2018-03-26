El indicador busca y muestra las brechas (gaps) en el gráfico de precios: rupturas de High y Low de dos barras vecinas.

Las brechas se muestran a través de las flechas: si la ruptura va hacia arriba, la flecha también se apunta arriba, y viceversa. Muestra las zonas de la brecha coloreadas con color establecido en forma de los objetos-rectángulos (la visualización se deshabilita en los ajustes). Además, muestra dos líneas: nivel superior e inferior de las zonas de la brecha (se puede obtenerlos en los EAs).

Si la brecha ha sido encontrada en la barra actual, se muestra inmediatamente, pero si el precio «cubre» la zona de la brecha, las flechas y las líneas se eliminan. Los rectángulos coloreados de la zona ya cerrada de la brecha se quedan: para el control visual donde se encontraba la brecha que fue cerrada por el precio.

El indicador tiene cuatro parámetros personalizados:

Minimum gap size (in points) - brecha mínima entre los precios High y Low de dos barras vecinas (en puntos);

- brecha mínima entre los precios High y Low de dos barras vecinas (en puntos); Whether to draw a gap area - mostrar o no (Yes/No) las zonas de color de las brechas en el gráfico;

- mostrar o no (Yes/No) las zonas de color de las brechas en el gráfico; Color of the gap area up - color de la zona de la brecha hacia arriba;

- color de la zona de la brecha hacia arriba; Color of the gap area down - color de la zona de la brecha hacia abajo;

Fig. 1. Brecha hacia abajo





Fig. 2 Brechas abajo y arriba