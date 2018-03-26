CodeBaseSecciones
Ichimoku - Asesor Experto para MetaTrader 5

artem1985
Vladimir Karputov
2097
(20)
Ichimoku.mq5 (43.07 KB) ver
Autor de la idea - artem1985, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Regla de apertura de la posición BUY:

Tenkan-sen на баре #1 < Kijun-sen en la barra #0 И
Tenkan-sen en la barra #0 >= Kijun-sen на баре #0 И
Close бара #0 > Senkou Span B en la barra #0

Ichimoku BUY opening rule

Para la apertura de la posición SELL la regla es la siguiente (la diferencia de la regla para la posición BUY se marca con color):

Tenkan-sen en la barra #1 > Kijun-sen en la barra #0 И
Tenkan-sen en la barra #0 <= Kijun-sen en la barra #0 И
Close de la barra #0 < Senkou Span B en la barra #0.

Prueba en EURUSD, D1:

Ichimoku D1


Parámetros de entrada

  • Lots - volumen de la posición;
  • Stop Loss BUY (in pips) - Stop Loss de la posición BUY;
  • Take Profit BUY (in pips) - Take Profit de la posición BUY;
  • Stop Loss SELL (in pips) - Stop Loss de la posición SELL;
  • Take Profit SELL (in pips) - Take Profit de la posición SELL;
  • Trailing Stop BUY (in pips) - Trailing de la posición BUY;
  • Trailing Stop SELL (in pips) - Trailing de la posición SELL;
  • Use trade hours - usar/prohibir el trabajo por horas;
  • Start hour - inicio del trabajo por horas;
  • End hour - fin del trabajo por horas;
  • Ichimoku: period of Tenkan-sen - período Tenkan-sen;
  • Ichimoku: period of Kijun-sen - período Kijun-sen;
  • Ichimoku: period of Senkou Span B - Senkou Span B;
  • magic number - identificador único del EA.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20148

