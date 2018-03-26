Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Ichimoku - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 2097
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea - artem1985, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Regla de apertura de la posición BUY:
Tenkan-sen на баре #1 < Kijun-sen en la barra #0 И
Tenkan-sen en la barra #0 >= Kijun-sen на баре #0 И
Close бара #0 > Senkou Span B en la barra #0
Tenkan-sen en la barra #0 >= Kijun-sen на баре #0 И
Close бара #0 > Senkou Span B en la barra #0
Para la apertura de la posición SELL la regla es la siguiente (la diferencia de la regla para la posición BUY se marca con color):
Tenkan-sen en la barra #1 > Kijun-sen en la barra #0 И
Tenkan-sen en la barra #0 <= Kijun-sen en la barra #0 И
Close de la barra #0 < Senkou Span B en la barra #0.
Tenkan-sen en la barra #0 <= Kijun-sen en la barra #0 И
Close de la barra #0 < Senkou Span B en la barra #0.
Prueba en EURUSD, D1:
Parámetros de entrada
- Lots - volumen de la posición;
- Stop Loss BUY (in pips) - Stop Loss de la posición BUY;
- Take Profit BUY (in pips) - Take Profit de la posición BUY;
- Stop Loss SELL (in pips) - Stop Loss de la posición SELL;
- Take Profit SELL (in pips) - Take Profit de la posición SELL;
- Trailing Stop BUY (in pips) - Trailing de la posición BUY;
- Trailing Stop SELL (in pips) - Trailing de la posición SELL;
- Use trade hours - usar/prohibir el trabajo por horas;
- Start hour - inicio del trabajo por horas;
- End hour - fin del trabajo por horas;
- Ichimoku: period of Tenkan-sen - período Tenkan-sen;
- Ichimoku: period of Kijun-sen - período Kijun-sen;
- Ichimoku: period of Senkou Span B - Senkou Span B;
- magic number - identificador único del EA.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20148
BHS system
Trabajo con órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop y con el indicador iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) a base del «precio redondo». Trailing de posiciones.MathCeilRoundFloor
Ejemplo del trabajo de las funciones MathCeil, MathRound y MathFloor.