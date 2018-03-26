Autor de la idea - artem1985, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Regla de apertura de la posición BUY:

Tenkan-sen на баре #1 < Kijun-sen en la barra #0 И

Tenkan-sen en la barra #0 >= Kijun-sen на баре #0 И

Close бара #0 > Senkou Span B en la barra #0

Para la apertura de la posición SELL la regla es la siguiente (la diferencia de la regla para la posición BUY se marca con color):

Tenkan-sen en la barra #1 > Kijun-sen en la barra #0 И

Tenkan-sen en la barra #0 < = Kijun-sen en la barra #0 И

Close de la barra #0 < Senkou Span B en la barra #0.

Prueba en EURUSD, D1:





Parámetros de entrada