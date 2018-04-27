SZO (情绪区域振荡器) 指标显示市场情绪 (活跃和方向)，和过度活跃区域 (超买/超卖区域)。 它可以显示一个动态通道，超出该通道，则不欢迎交易，因为情绪变化和逆转的概率很高。

如果指标线超出通道并同时进入超买/超卖区域，这可能意味着市场趋势很快就会变化。 该指标经常预先警告这种可能的变化，因此建议将其与另一个确认指标结合使用。

它有六个输入参数:

Period - 指标计算周期;

- 指标计算周期; Dynamic levels period - 计算动态通道的周期;

- 计算动态通道的周期; Dynamic levels percent - 通道大小与指标范围的比率 (*);

- 通道大小与指标范围的比率 (*); Overbought - 超买等级;

- 超买等级; Oversold - 超卖等级;

- 超卖等级; Show dynamic levels - 是否显示动态通道的级别 (Yes/No)。

* 通道大小与指标范围的比率以百分比形式设定，但不得小于 50。 即，数值 50 意味着该通道将仅具有位于指标范围中间的一个级别，其级别为 0.0。 如果您设置的值小于 50，则此值将自动更改为 100。

图例1 默认通道范围: 95%





图例2 通道范围 50%