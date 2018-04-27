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SZO (情绪区域振荡器) 指标显示市场情绪 (活跃和方向)，和过度活跃区域 (超买/超卖区域)。 它可以显示一个动态通道，超出该通道，则不欢迎交易，因为情绪变化和逆转的概率很高。
如果指标线超出通道并同时进入超买/超卖区域，这可能意味着市场趋势很快就会变化。 该指标经常预先警告这种可能的变化，因此建议将其与另一个确认指标结合使用。
它有六个输入参数:
- Period - 指标计算周期;
- Dynamic levels period - 计算动态通道的周期;
- Dynamic levels percent - 通道大小与指标范围的比率 (*);
- Overbought - 超买等级;
- Oversold - 超卖等级;
- Show dynamic levels - 是否显示动态通道的级别 (Yes/No)。
* 通道大小与指标范围的比率以百分比形式设定，但不得小于 50。 即，数值 50 意味着该通道将仅具有位于指标范围中间的一个级别，其级别为 0.0。
如果您设置的值小于 50，则此值将自动更改为 100。
图例1 默认通道范围: 95%
图例2 通道范围 50%
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20153
CVI
CVI (Chartmill Value Indicator) 显示价格距移动平均线的偏离值。Hans123_Trader
Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 EA 在指定的时间段内进行交易。 检测指定柱线范围内的最高和最低价格。 持仓尾随。