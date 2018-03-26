Asesor Experto a base del indicador iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Stop Loss, Take Profit y Trailing separados para las posiciones BUY y SELL. Hay posibilidad de limitar el trabajo por horas. En la barra actual se realiza la comprobación: sólo una posición puede estar abierta.

Trabajo con órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop y con el indicador iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) a base del «precio redondo». Trailing de posiciones.