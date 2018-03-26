CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

CVI - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
856
Ranking:
(12)
Publicado:
CVI.mq5 (10.13 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador-oscilador muestra el valor de la desviación del precio de la media móvil tomando en cuenta ATR.

Fórmula del cálculo:

CVI = (Close – MA ) / ATR

Fórmula modificada:

(MCVI) = (Close – MA ) / (ATR * (Period ^ 0.5))

El indicador tiene seis parámetros personalizados:

  • Period - período;
  • MA method - método del cálculo;
  • MA price - precio del cálculo;
  • Modified algorithm - usar o no el algoritmo modificado;
  • Overbought - nivel de sobrecompra;
  • Oversold - nivel de sobreventa.

Fig. 1 Algoritmo no modificado del cálculo

Fig. 1 Algoritmo no modificado del cálculo


Fig. 2 Algoritmo modificado del cálculo

Fig. 2 Algoritmo modificado del cálculo

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20150

Ichimoku Ichimoku

Asesor Experto a base del indicador iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Stop Loss, Take Profit y Trailing separados para las posiciones BUY y SELL. Hay posibilidad de limitar el trabajo por horas. En la barra actual se realiza la comprobación: sólo una posición puede estar abierta.

BHS system BHS system

Trabajo con órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop y con el indicador iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) a base del «precio redondo». Trailing de posiciones.

SZO SZO

SZO (Sentiment Zone Oscillator) - indicador de la orientación del mercado con zonas de sobrecompra/sobreventa.

GapFinder GapFinder

Indicador para buscar las brechas.