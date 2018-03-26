Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador-oscilador muestra el valor de la desviación del precio de la media móvil tomando en cuenta ATR.
Fórmula del cálculo:
Fórmula modificada:
El indicador tiene seis parámetros personalizados:
- Period - período;
- MA method - método del cálculo;
- MA price - precio del cálculo;
- Modified algorithm - usar o no el algoritmo modificado;
- Overbought - nivel de sobrecompra;
- Oversold - nivel de sobreventa.
Fig. 1 Algoritmo no modificado del cálculo
Fig. 2 Algoritmo modificado del cálculo
