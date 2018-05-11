無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SZO (Sentiment Zone Oscillator) 指標では、市場情勢（活動と方向）と活動が過度の領域（買われ過ぎ/売られ過ぎ領域）が示されます。情勢と反転の変化の可能性が高いために取引が望ましくないと見なされる動的チャネルの表示が可能です。
指標線がチャネルを超えて移動すると同時に買われ過ぎ/売られ過ぎ領域に入ると、市場のトレンドがすぐに変わる可能性があります。この指標では、そのような変更を事前の可能性が警告されることが多いため、別の確認指標と組み合わせて使用することをお勧めします。
入力パラメータは6つあります。
- Period - 指標の計算期間
- Dynamic levels period - 動的チャネルの計算期間
- Dynamic levels percent - 指標範囲に対するチャネルサイズの比 (*)
- Overbought - 買われ過ぎレベル
- Oversold - 売られ過ぎレベル
- Show dynamic levels - 動的チャネルのレベルを表示するかどうか(Yes/No).
* チャネルサイズと表示範囲の比率はパーセントで設定されますが、50未満にはなれません。値が50の場合は、チャネルにはレベルが1つだけ、指標範囲の中央で0.0のレベルにあるということです。
値を50未満に設定すると、その値は自動的に100に変更されます。
図1 デフォルトチャネル範囲: 95%
図2 チャネルの範囲 50%
