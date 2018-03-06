Индикатор SZO (Sentiment Zone Oscillator) отражает настроение (активность и направленность) рынка с зонами результатов чрезмерной активности (перекупленности/перепроданности). Может отображать динамический канал, за пределами которого сделки могут быть нежелательными из-за большой вероятности смены настроения и разворота.

Если линия индикатора вышла за пределы канала и при этом еще зашла в зону перекупленности/перепроданности, то это может означать, что вскоре рынок может сменить тенденцию. Индикатор часто предупреждает об этом заранее, так что желательно использовать его совместно с другим подтверждающим индикатором.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

Period - период расчета индикатора;

- период расчета индикатора; Dynamic levels period - период расчета динамического канала;

- период расчета динамического канала; Dynamic levels percent - отношение размера канала к размаху индикатора (*);

- отношение размера канала к размаху индикатора (*); Overbought - уровень перекупленности;

- уровень перекупленности; Oversold - уровень перепроданности;

- уровень перепроданности; Show dynamic levels - показывать уровни динамического канала (Yes/No).

* Отношение размера канала к размаху индикатора задается в процентах, но не может быть менее 50. Т.е. значение 50 означает, что канал будет иметь всего один уровень, располагающийся по расчетному центру размаха индикатора (посередине), в районе уровня 0.0. Если задать величину этого отношения меньше 50, то значение будет автоматически скорректировано как 100.

Рис.1 Размах канала по умолчанию: 95%





Рис.2 Размах канала 50%