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Индикаторы

SZO - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2186
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор SZO (Sentiment Zone Oscillator) отражает настроение (активность и направленность) рынка с зонами результатов чрезмерной активности (перекупленности/перепроданности). Может отображать динамический канал, за пределами которого сделки могут быть нежелательными из-за большой вероятности смены настроения и разворота.

Если линия индикатора вышла за пределы канала и при этом еще зашла в зону перекупленности/перепроданности, то это может означать, что вскоре рынок может сменить тенденцию. Индикатор часто предупреждает об этом заранее, так что желательно использовать его совместно с другим подтверждающим индикатором.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Period - период расчета индикатора;
  • Dynamic levels period - период расчета динамического канала;
  • Dynamic levels percent - отношение размера канала к размаху индикатора (*);
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности;
  • Show dynamic levels - показывать уровни динамического канала (Yes/No).

* Отношение размера канала к размаху индикатора задается в процентах, но не может быть менее 50. Т.е. значение 50 означает, что канал будет иметь всего один уровень, располагающийся по расчетному центру размаха индикатора (посередине), в районе уровня 0.0.

Если задать величину этого отношения меньше 50, то значение будет автоматически скорректировано как 100.

Рис.1 Размах канала по умолчанию: 95%

Рис.1 Размах канала по умолчанию: 95%


Рис.2 Размах канала 50%

Рис.2 Размах канала 50%

CVI CVI

Индикатор CVI (Chartmill Value Indicator) отображает величину отклонения цены от МА.

Ichimoku Ichimoku

Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Раздельные Stop Loss, Take Profit и Trailing для позиций BUY и SELL. Есть возможность ограничить работу по часам. На текущем баре проверка: только одна позиция может быть открыта.

GapFinder GapFinder

Индикатор для поиска гэпов.

CCI_Dots CCI_Dots

Индикатор ставит на графике цены сигнальные метки в момент пересечения индикатором CCI своей нулевой линии.