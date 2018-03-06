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SZO - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SZO (Sentiment Zone Oscillator) отражает настроение (активность и направленность) рынка с зонами результатов чрезмерной активности (перекупленности/перепроданности). Может отображать динамический канал, за пределами которого сделки могут быть нежелательными из-за большой вероятности смены настроения и разворота.
Если линия индикатора вышла за пределы канала и при этом еще зашла в зону перекупленности/перепроданности, то это может означать, что вскоре рынок может сменить тенденцию. Индикатор часто предупреждает об этом заранее, так что желательно использовать его совместно с другим подтверждающим индикатором.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Period - период расчета индикатора;
- Dynamic levels period - период расчета динамического канала;
- Dynamic levels percent - отношение размера канала к размаху индикатора (*);
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности;
- Show dynamic levels - показывать уровни динамического канала (Yes/No).
* Отношение размера канала к размаху индикатора задается в процентах, но не может быть менее 50. Т.е. значение 50 означает, что канал будет иметь всего один уровень, располагающийся по расчетному центру размаха индикатора (посередине), в районе уровня 0.0.
Если задать величину этого отношения меньше 50, то значение будет автоматически скорректировано как 100.
Рис.1 Размах канала по умолчанию: 95%
Рис.2 Размах канала 50%
Индикатор CVI (Chartmill Value Indicator) отображает величину отклонения цены от МА.Ichimoku
Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Раздельные Stop Loss, Take Profit и Trailing для позиций BUY и SELL. Есть возможность ограничить работу по часам. На текущем баре проверка: только одна позиция может быть открыта.