BHS system - Asesor Experto para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 1208
Autor de la idea - Yury, autor del código MQ5 - barabashkakvn.
El Asesor Experto calcula el precio «redondo» más cercano de arriba y abajo dependiendo del paso Step of the "round" number (para ver como se calcula el precio «redondo», comente la línea en OnDeinit:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- how Math() function works: return;
y cuando el EA se quite del gráfico, el ejemplo será imprimido en la pestaña «Asesores Expertos»). Para la colocación inicial de la orden pendiente, se comprueba la posición del precio y el indicador iAMA (Adaptive Moving Average, AMA).
- Si el precio Close de la barra #0 está por encima del indicador, Buy Stop pendiente va a colocarse por el precio «redondo» superior;
- Si el precio Close de la barra #0 está por debajo del indicador, Sell Stop pendiente va a colocarse por el precio «redondo» inferior;
Además, para cada orden pendiente se establece la hora de vida: a la última hora conocida del servidor se le añade la hora Life time of the pending order (se establece en horas).
Para las posiciones BUY y SELL, se aplica el trailing separado: se aplica el parámetro Trailing Stop BUY y Trailing Stop SELL, respectivamente.
Parámetros de entrada
- Lots - volumen;
- Stop Loss BUY - Stop Loss para Buy Stop;
- Stop Loss SELL - Stop Loss para Sell Stop;
- Trailing Stop BUY - trailing para Buy;
- Trailing Stop SELL - trailing para Sell;
- Step of the "round" number - paso del precio «redondo»;
- Life time of the pending order (in hours) - hora de vida de la orden pendiente (en horas);
- AMA: Period of calculation - período de AMA;
- AMA: Period of fast MA - período de la media rápida;
- AMA: Period of slow MA - período de la media lenta;
- AMA: Horizontal shift - desplazamiento del indicador por la horizontal;
- AMA: Type of price - tipo del precio;
- magic number - identificador únici del EA.
Prueba en EURUSD,H1:
