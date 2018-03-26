CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

BHS system - Asesor Experto para MetaTrader 5

Autor de la idea - Yury, autor del código MQ5 - barabashkakvn.

El Asesor Experto calcula el precio «redondo» más cercano de arriba y abajo dependiendo del paso Step of the "round" number (para ver como se calcula el precio «redondo», comente la línea en OnDeinit:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- how Math() function works:
   return;

y cuando el EA se quite del gráfico, el ejemplo será imprimido en la pestaña «Asesores Expertos»). Para la colocación inicial de la orden pendiente, se comprueba la posición del precio y el indicador iAMA (Adaptive Moving Average, AMA).

  • Si el precio Close de la barra #0 está por encima del indicador, Buy Stop pendiente va a colocarse por el precio «redondo» superior;
  • Si el precio Close de la barra #0 está por debajo del indicador, Sell Stop pendiente va a colocarse por el precio «redondo» inferior;

Además, para cada orden pendiente se establece la hora de vida: a la última hora conocida del servidor se le añade la hora Life time of the pending order (se establece en horas).

Para las posiciones BUY y SELL, se aplica el trailing separado: se aplica el parámetro Trailing Stop BUY y Trailing Stop SELL, respectivamente.


Parámetros de entrada

  • Lots - volumen;
  • Stop Loss BUY - Stop Loss para Buy Stop;
  • Stop Loss SELL - Stop Loss para Sell Stop;
  • Trailing Stop BUY - trailing para Buy;
  • Trailing Stop SELL - trailing para Sell;
  • Step of the "round" number - paso del precio «redondo»;
  • Life time of the pending order (in hours) - hora de vida de la orden pendiente (en horas);
  • AMA: Period of calculation - período de AMA;
  • AMA: Period of fast MA - período de la media rápida;
  • AMA: Period of slow MA - período de la media lenta;
  • AMA: Horizontal shift - desplazamiento del indicador por la horizontal;
  • AMA: Type of price - tipo del precio;
  • magic number - identificador únici del EA.

Prueba en EURUSD,H1:

BHS system

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20132

