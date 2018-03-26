BHS system

Autor de la idea - Yury, autor del código MQ5 - barabashkakvn.

El Asesor Experto calcula el precio «redondo» más cercano de arriba y abajo dependiendo del paso Step of the "round" number (para ver como se calcula el precio «redondo», comente la línea en OnDeinit:

void OnDeinit ( const int reason) { return ;

y cuando el EA se quite del gráfico, el ejemplo será imprimido en la pestaña «Asesores Expertos»). Para la colocación inicial de la orden pendiente, se comprueba la posición del precio y el indicador iAMA (Adaptive Moving Average, AMA).

Si el precio Close de la barra #0 está por encima del indicador, Buy Stop pendiente va a colocarse por el precio «redondo» superior;

Si el precio Close de la barra #0 está por debajo del indicador, Sell Stop pendiente va a colocarse por el precio «redondo» inferior;

Además, para cada orden pendiente se establece la hora de vida: a la última hora conocida del servidor se le añade la hora Life time of the pending order (se establece en horas).

Para las posiciones BUY y SELL, se aplica el trailing separado: se aplica el parámetro Trailing Stop BUY y Trailing Stop SELL, respectivamente.





Parámetros de entrada

Lots - volumen;

Stop Loss BUY - Stop Loss para Buy Stop;

Stop Loss SELL - Stop Loss para Sell Stop;

Trailing Stop BUY - trailing para Buy;

Trailing Stop SELL - trailing para Sell;

Step of the "round" number - paso del precio «redondo»;

Life time of the pending order (in hours) - hora de vida de la orden pendiente (en horas);

AMA: Period of calculation - período de AMA;

AMA: Period of fast MA - período de la media rápida;

AMA: Period of slow MA - período de la media lenta;

AMA: Horizontal shift - desplazamiento del indicador por la horizontal;

AMA: Type of price - tipo del precio;

magic number - identificador únici del EA.

Prueba en EURUSD,H1: