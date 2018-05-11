無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このオシレーターでは、ATRを考慮した移動平均からの価格偏差の値が示されます。
計算式は下の通りです。
CVI = (Close – MA ) / ATR
修正された式は下の通りです。
(MCVI) = (Close – MA ) / (ATR * (Period ^ 0.5))
指標には6つの入力パラメータがあります。
- Period - 期間
- MA method - 計算法
- MA price - 計算価格
- Modified algorithm - 修正されたアルゴリズムを有効/無効にする
- Overbought - 買われ過ぎレベル
- Oversold - 売られ過ぎレベル
図1 修正されていない計算アルゴリズム
図2 修正された計算アルゴリズム
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20150
