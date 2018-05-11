コードベースセクション
CVI - MetaTrader 5のためのインディケータ

このオシレーターでは、ATRを考慮した移動平均からの価格偏差の値が示されます。

計算式は下の通りです。

CVI = (Close – MA ) / ATR

修正された式は下の通りです。

(MCVI) = (Close – MA ) / (ATR * (Period ^ 0.5))

指標には6つの入力パラメータがあります。

  • Period - 期間
  • MA method - 計算法
  • MA price - 計算価格
  • Modified algorithm - 修正されたアルゴリズムを有効/無効にする
  • Overbought - 買われ過ぎレベル
  • Oversold - 売られ過ぎレベル

図1　修正されていない計算アルゴリズム

図1　修正されていない計算アルゴリズム


図2　修正された計算アルゴリズム

図2　修正された計算アルゴリズム

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20150

