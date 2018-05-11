このオシレーターでは、ATRを考慮した移動平均からの価格偏差の値が示されます。

計算式は下の通りです。 CVI = (Close – MA ) / ATR

修正された式は下の通りです。 (MCVI) = (Close – MA ) / (ATR * (Period ^ 0.5))

指標には6つの入力パラメータがあります。

Period - 期間

- 期間 MA method - 計算法

- 計算法 MA price - 計算価格

- 計算価格 Modified algorithm - 修正されたアルゴリズムを有効/無効にする

- 修正されたアルゴリズムを有効/無効にする Overbought - 買われ過ぎレベル

- 買われ過ぎレベル Oversold - 売られ過ぎレベル

図1 修正されていない計算アルゴリズム





図2 修正された計算アルゴリズム