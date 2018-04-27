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振荡器显示价格距移动平均线的偏离值，并考虑了 ATR。
计算公式:
CVI = (Close – MA ) / ATR
修改后公式:
(MCVI) = (Close – MA ) / (ATR * (Period ^ 0.5))
该指标有六个输入参数:
- Period - 周期;
- MA method - 计算方法;
- MA price - 计算价格;
- Modified algorithm - 启用/禁用修改的算法;
- Overbought - 超买等级;
- Oversold - 超卖等级。
图例1 未经修改的计算算法
图例2 修改后的计算算法
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20150
Hans123_Trader
Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 EA 在指定的时间段内进行交易。 检测指定柱线范围内的最高和最低价格。 持仓尾随。Ichimoku
基于 iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 指标的智能交易系统。 对于买入和卖出仓位可单独止损，止盈和尾随停止。 EA 操作时间可配置。 在当前柱线上执行检查: 只能开一笔持仓。