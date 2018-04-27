Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 EA 在指定的时间段内进行交易。 检测指定柱线范围内的最高和最低价格。 持仓尾随。

基于 iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 指标的智能交易系统。 对于买入和卖出仓位可单独止损，止盈和尾随停止。 EA 操作时间可配置。 在当前柱线上执行检查: 只能开一笔持仓。