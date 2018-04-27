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CVI - MetaTrader 5脚本

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CVI.mq5 (10.13 KB) 预览
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振荡器显示价格距移动平均线的偏离值，并考虑了 ATR。

计算公式:

CVI = (Close – MA ) / ATR

修改后公式:

(MCVI) = (Close – MA ) / (ATR * (Period ^ 0.5))

该指标有六个输入参数:

  • Period - 周期;
  • MA method - 计算方法;
  • MA price - 计算价格;
  • Modified algorithm - 启用/禁用修改的算法;
  • Overbought - 超买等级;
  • Oversold - 超卖等级。

图例1 未经修改的计算算法

图例1 未经修改的计算算法


图例2 修改后的计算算法

图例2 修改后的计算算法

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20150

Hans123_Trader Hans123_Trader

Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 EA 在指定的时间段内进行交易。 检测指定柱线范围内的最高和最低价格。 持仓尾随。

Ichimoku Ichimoku

基于 iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 指标的智能交易系统。 对于买入和卖出仓位可单独止损，止盈和尾随停止。 EA 操作时间可配置。 在当前柱线上执行检查: 只能开一笔持仓。

SZO SZO

SZO (情绪区域振荡器) 是一款市场情绪指标，拥有超买和超卖区域。

GapFinder GapFinder

缺口搜索指标。