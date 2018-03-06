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Индикаторы

CVI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1875
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор отображает величину отклонения цены от скользящей средней с учетом ATR.

Формула расчета:

CVI = (Close – MA ) / ATR

Модифицированная формула:

(MCVI) = (Close – MA ) / (ATR * (Period ^ 0.5))

Индикатор имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Period - период;
  • MA method - метод расчета;
  • MA price - цена расчета;
  • Modified algorithm - использовать ли модифицированный алгоритм;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

Рис.1 Немодифицированный алгоритм расчета

Рис.1 Немодифицированный алгоритм расчета


Рис.2 Модифицированный алгоритм расчета

Рис.2 Модифицированный алгоритм расчета

Ichimoku Ichimoku

Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Раздельные Stop Loss, Take Profit и Trailing для позиций BUY и SELL. Есть возможность ограничить работу по часам. На текущем баре проверка: только одна позиция может быть открыта.

XRSIDeMarker_Histogram_HTF XRSIDeMarker_Histogram_HTF

Индикатор XRSIDeMarker_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

SZO SZO

SZO (Sentiment Zone Oscillator) - индикатор настроения рынка с зонами перекупленности/перепроданности.

GapFinder GapFinder

Индикатор для поиска гэпов.