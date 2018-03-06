Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CVI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1875
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор отображает величину отклонения цены от скользящей средней с учетом ATR.
Формула расчета:
CVI = (Close – MA ) / ATR
Модифицированная формула:
(MCVI) = (Close – MA ) / (ATR * (Period ^ 0.5))
Индикатор имеет шесть настраиваемых параметров:
- Period - период;
- MA method - метод расчета;
- MA price - цена расчета;
- Modified algorithm - использовать ли модифицированный алгоритм;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Рис.1 Немодифицированный алгоритм расчета
Рис.2 Модифицированный алгоритм расчета
Ichimoku
Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Раздельные Stop Loss, Take Profit и Trailing для позиций BUY и SELL. Есть возможность ограничить работу по часам. На текущем баре проверка: только одна позиция может быть открыта.XRSIDeMarker_Histogram_HTF
Индикатор XRSIDeMarker_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.