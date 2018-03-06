Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Раздельные Stop Loss, Take Profit и Trailing для позиций BUY и SELL. Есть возможность ограничить работу по часам. На текущем баре проверка: только одна позиция может быть открыта.

Индикатор XRSIDeMarker_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.