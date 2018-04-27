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Ichimoku - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1852
- 等级:
-
- 已发布:
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思路来自: artem1985, mq5 代码作者: barabashkakvn。
开多头仓位规则:
柱线 #1 Tenkan-sen < 柱线 #0 上 Kijun-sen 且
柱线 #0 Tenkan-sen >= 柱线 #0 Kijun-sen 且
柱线 #0 收盘价 > 柱线 #0 Senkou Span B
柱线 #0 Tenkan-sen >= 柱线 #0 Kijun-sen 且
柱线 #0 收盘价 > 柱线 #0 Senkou Span B
以下规则适用于开空头仓位 (与多头规则的差异 用颜色标记):
柱线 #1 Tenkan-sen > 柱线 #0 Kijun-sen 且
柱线 #0 Tenkan-sen <= 柱线 #0 Kijun-sen 且
柱线 #0 收盘价 < 柱线 #0 Senkou Span B。
柱线 #0 Tenkan-sen <= 柱线 #0 Kijun-sen 且
柱线 #0 收盘价 < 柱线 #0 Senkou Span B。
测试 EURUSD,D1:
输入参数
- Lots - 开仓交易量;
- Stop Loss BUY (in pips) - 多头仓位止损;
- Take Profit BUY (in pips) - 多头仓位止盈;
- Stop Loss SELL (in pips) - 空头仓位止损;
- Take Profit SELL (in pips) - 空头仓位止盈;
- Trailing Stop BUY (in pips) - 多头仓位尾随停止;
- Trailing Stop SELL (in pips) - 空头仓位尾随停止;
- Use trade hours - 启用/禁用时间过滤器;
- Start hour - 操作开始钟点;
- End hour - 操作结束钟点;
- Ichimoku: Tenkan-sen 的周期;
- Ichimoku: Kijun-sen 的周期;
- Ichimoku: Senkou Span B 的周期;
- magic number - 智能交易系统的独有标识符。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20148
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