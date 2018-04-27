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EA

Ichimoku - MetaTrader 5EA

artem1985 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1852
等级:
(20)
已发布:
Ichimoku.mq5 (43.07 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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思路来自: artem1985, mq5 代码作者: barabashkakvn

开多头仓位规则:

柱线 #1 Tenkan-sen < 柱线 #0 上 Kijun-sen
柱线 #0 Tenkan-sen >= 柱线 #0 Kijun-sen
柱线 #0 收盘价 > 柱线 #0 Senkou Span B

Ichimoku 开多头仓位规则

以下规则适用于开空头仓位 (与多头规则的差异 用颜色标记):

柱线 #1 Tenkan-sen > 柱线 #0 Kijun-sen
柱线 #0 Tenkan-sen <= 柱线 #0 Kijun-sen
柱线 #0 收盘价 < 柱线 #0 Senkou Span B。

测试 EURUSD,D1:

Ichimoku D1


输入参数

  • Lots - 开仓交易量;
  • Stop Loss BUY (in pips) - 多头仓位止损;
  • Take Profit BUY (in pips) - 多头仓位止盈;
  • Stop Loss SELL (in pips) - 空头仓位止损;
  • Take Profit SELL (in pips) - 空头仓位止盈;
  • Trailing Stop BUY (in pips) - 多头仓位尾随停止;
  • Trailing Stop SELL (in pips) - 空头仓位尾随停止;
  • Use trade hours - 启用/禁用时间过滤器;
  • Start hour - 操作开始钟点;
  • End hour - 操作结束钟点;
  • Ichimoku: Tenkan-sen 的周期;
  • Ichimoku: Kijun-sen 的周期;
  • Ichimoku: Senkou Span B 的周期;
  • magic number - 智能交易系统的独有标识符。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20148

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