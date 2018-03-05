Автор идеи - artem1985, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Правило открытия позиции BUY:

Tenkan-sen на баре #1 < Kijun-sen на баре #0 И

Tenkan-sen на баре #0 >= Kijun-sen на баре #0 И

Close бара #0 > Senkou Span B на баре #0

Для открытия SELL позиции правило такое (отличие от правила для позиции BUY отмечено цветом):

Tenkan-sen на баре #1 > Kijun-sen на баре #0 И

Tenkan-sen на баре #0 < = Kijun-sen на баре #0 И

Close бара #0 < Senkou Span B на баре #0.

Тест на EURUSD,D1:





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