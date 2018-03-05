CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Ichimoku - эксперт для MetaTrader 5

artem1985 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2526
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - artem1985, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Правило открытия позиции BUY:

Tenkan-sen на баре #1 < Kijun-sen на баре #0 И
Tenkan-sen на баре #0 >= Kijun-sen на баре #0 И
Close бара #0 > Senkou Span B на баре #0

Ichimoku BUY opening rule

Для открытия SELL позиции правило такое (отличие от правила для позиции BUY отмечено цветом):

Tenkan-sen на баре #1 > Kijun-sen на баре #0 И
Tenkan-sen на баре #0 <= Kijun-sen на баре #0 И
Close бара #0 < Senkou Span B на баре #0.

Тест на EURUSD,D1:

Ichimoku D1


Входные параметры

  • Lots - размер позиции;
  • Stop Loss BUY (in pips) - стоп лосс позиции BUY;
  • Take Profit BUY (in pips) - тейк профит позиции BUY;
  • Stop Loss SELL (in pips) - стоп лосс позиции SELL;
  • Take Profit SELL (in pips) - тейк профит позиции SELL;
  • Trailing Stop BUY (in pips) - трейлинг позиции BUY;
  • Trailing Stop SELL (in pips) - трейлинг позиции SELL;
  • Use trade hours - использовать/запретить работу по часам;
  • Start hour - начала работы по часам;
  • End hour - окончание работы по часам;
  • Ichimoku: period of Tenkan-sen - период Tenkan-sen;
  • Ichimoku: period of Kijun-sen - период Kijun-sen;
  • Ichimoku: period of Senkou Span B - Senkou Span B;
  • magic number - уникальный идентификатор советника.
XRSIDeMarker_Histogram_HTF XRSIDeMarker_Histogram_HTF

Индикатор XRSIDeMarker_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

KWAN_NRP_HTF KWAN_NRP_HTF

Индикатор KWAN_NRP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CVI CVI

Индикатор CVI (Chartmill Value Indicator) отображает величину отклонения цены от МА.

SZO SZO

SZO (Sentiment Zone Oscillator) - индикатор настроения рынка с зонами перекупленности/перепроданности.