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Ichimoku - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2526
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - artem1985, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Правило открытия позиции BUY:
Tenkan-sen на баре #1 < Kijun-sen на баре #0 И
Tenkan-sen на баре #0 >= Kijun-sen на баре #0 И
Close бара #0 > Senkou Span B на баре #0
Tenkan-sen на баре #0 >= Kijun-sen на баре #0 И
Close бара #0 > Senkou Span B на баре #0
Для открытия SELL позиции правило такое (отличие от правила для позиции BUY отмечено цветом):
Tenkan-sen на баре #1 > Kijun-sen на баре #0 И
Tenkan-sen на баре #0 <= Kijun-sen на баре #0 И
Close бара #0 < Senkou Span B на баре #0.
Tenkan-sen на баре #0 <= Kijun-sen на баре #0 И
Close бара #0 < Senkou Span B на баре #0.
Тест на EURUSD,D1:
Входные параметры
- Lots - размер позиции;
- Stop Loss BUY (in pips) - стоп лосс позиции BUY;
- Take Profit BUY (in pips) - тейк профит позиции BUY;
- Stop Loss SELL (in pips) - стоп лосс позиции SELL;
- Take Profit SELL (in pips) - тейк профит позиции SELL;
- Trailing Stop BUY (in pips) - трейлинг позиции BUY;
- Trailing Stop SELL (in pips) - трейлинг позиции SELL;
- Use trade hours - использовать/запретить работу по часам;
- Start hour - начала работы по часам;
- End hour - окончание работы по часам;
- Ichimoku: period of Tenkan-sen - период Tenkan-sen;
- Ichimoku: period of Kijun-sen - период Kijun-sen;
- Ichimoku: period of Senkou Span B - Senkou Span B;
- magic number - уникальный идентификатор советника.
XRSIDeMarker_Histogram_HTF
Индикатор XRSIDeMarker_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.KWAN_NRP_HTF
Индикатор KWAN_NRP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.