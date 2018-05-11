アイディアの著者: artem1985、MQ5コードの著者: barabashkakvn

買いポジションを開くルール:

バー#1の転換線 < バー#0の基準線 及び

バー#0の転換線 >= バー#0の基準線 及び

バー#0の終値 > バー#0の先行スパンB

売りポジションを開くには、次のルールが適用されます（買いルールからの違いは色付けされています）。

バー#0の転換線 > バー#0の基準線 及び

バー#0の転換線 < = バー#0の基準線及び

バー#0の終値 < バー#0の先行スパンB

EURUSD,D1でのテスト:





入力パラメータ