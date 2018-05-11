無料でロボットをダウンロードする方法を見る
一目 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 1104
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者: artem1985、MQ5コードの著者: barabashkakvn
買いポジションを開くルール:
バー#1の転換線 < バー#0の基準線 及び
バー#0の転換線 >= バー#0の基準線 及び
バー#0の終値 > バー#0の先行スパンB
バー#0の転換線 >= バー#0の基準線 及び
バー#0の終値 > バー#0の先行スパンB
売りポジションを開くには、次のルールが適用されます（買いルールからの違いは色付けされています）。
バー#0の転換線> バー#0の基準線 及び
バー#0の転換線 <= バー#0の基準線及び
バー#0の終値< バー#0の先行スパンB
バー#0の転換線 <= バー#0の基準線及び
バー#0の終値< バー#0の先行スパンB
EURUSD,D1でのテスト:
入力パラメータ
- Lots - ポジション数量
- Stop Loss BUY (in pips) - 買いポジションのストップロス
- Take Profit BUY (in pips) - 買いポジションのテイクプロフィット
- Stop Loss SELL (in pips) - 売りポジションのストップロス
- Take Profit SELL (in pips) - 売りポジションのテイクプロフィット
- Trailing Stop BUY (in pips) - 買いポジションのトレールストップ
- Trailing Stop SELL (in pips) - 売りポジションのトレールストップ
- Use trade hours - 時間フィルタを有効化/無効化
- Start hour - 操作開始時間
- End hour - 操作終了時間
- Ichimoku: period of Tenkan-sen（転換線期間）
- Ichimoku: period of Kijun-sen（基準線期間）
- Ichimoku: period of Senkou Span B（先行スパンB期間）
- magic number - エキスパートアドバイザーの一意のID
