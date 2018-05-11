コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

一目 - MetaTrader 5のためのエキスパート

artem1985
Vladimir Karputov
1104
(20)
Ichimoku.mq5 (43.07 KB) ビュー
アイディアの著者: artem1985MQ5コードの著者: barabashkakvn

買いポジションを開くルール:

バー#1の転換線 < バー#0の基準線 及び
バー#0の転換線 >= バー#0の基準線 及び
バー#0の終値 > バー#0の先行スパンB

一目買いを開くルール

売りポジションを開くには、次のルールが適用されます（買いルールからの違いは色付けされています）。

バー#0の転換線> バー#0の基準線 及び
バー#0の転換線 <= バー#0の基準線及び
バー#0の終値< バー#0の先行スパンB

EURUSD,D1でのテスト:

一目D1


入力パラメータ

  • Lots - ポジション数量
  • Stop Loss BUY (in pips) - 買いポジションのストップロス
  • Take Profit BUY (in pips) - 買いポジションのテイクプロフィット
  • Stop Loss SELL (in pips) - 売りポジションのストップロス
  • Take Profit SELL (in pips) - 売りポジションのテイクプロフィット
  • Trailing Stop BUY (in pips) - 買いポジションのトレールストップ
  • Trailing Stop SELL (in pips) - 売りポジションのトレールストップ
  • Use trade hours - 時間フィルタを有効化/無効化
  • Start hour - 操作開始時間
  • End hour - 操作終了時間
  • Ichimoku: period of Tenkan-sen（転換線期間）
  • Ichimoku: period of Kijun-sen（基準線期間）
  • Ichimoku: period of Senkou Span B（先行スパンB期間）
  • magic number - エキスパートアドバイザーの一意のID

