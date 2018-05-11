フラクタル適応移動平均（FRAMA）テクニカル指標は、John Ehlersによって開発されました。この指標は、指数移動平均のアルゴリズムに基づいて構成され、平滑化係数は価格シリーズの現在のフラクタル次元に基づいて計算されます。FRAMAの利点は、強い傾向の動きを辿り、価格保合の瞬間には十分に減速する可能性です。

MACD計算のためにフラクタル適応移動平均（FRAMA）を使用することは、いくつかの追加ステップが行われなければいくらか困難です。この指標では、平滑化の追加により、フラクタル適応型MACDをMACD型指標から期待されるものにさらに近づけることができます。

平滑化がなければ、その適応性（ラグはMACD指標の本質的な部分であるのに反応が速すぎる、MACDの「収束/発散」部分は、いくらかのラグがある場合にのみ起こる）に起因して「神経質」（シグナルが多すぎる）になります。この場合、平滑化のためにスーパースムーザーが使用されます（他の選択肢もありますが、スムーズな結果と平滑化によるラグを最小限にするためにはスーパースムーザーが理にかなっています）。

この指標のシグナルラインもFRAMAで、これにより「純FRAMA MACD」指標になります。