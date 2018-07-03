Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Fractal_TL - indicador para MetaTrader 5
Indicador para el trazado automático de las líneas de tendencia en fractales en un timeframe determinado.
Parámetros de entrada
- base_tf - timeframe en cuyos fractales van a trazarse las líneas de tendencia;
- color of the resistance line - establecer los colores de la línea de resistencia;
- line style of the resistance - establecer el estilo de la línea de resistencia;
- width of the resistance line - establecer el grosor de la línea de resistencia;
- color of the support line - establecer el color de la línea de soporte;
- style of the support line - establecer el estilo de la línea de soporte;
- width of the support line - establecer el grosor de la línea de soporte;
- Remove_TL - eliminar las líneas de tendencia del gráfico (para eliminar, hay que poner igual a "true").
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20138
