分形自适应移动平均技术指标 (FRAMA) 是由 John Ehlers 开发的，这个指标是基于 指数移动平均的算法构建的, 其中平滑因数是基于当前价格序列的分形维度来计算的。FRAMA 的优点是可以跟随强的趋势变化，而在价格盘整的时候就变慢。

在 MACD 计算中使用分形自适应移动平均 (FRAMA) 的话，如果有些步骤没有做会比较难，在这个指标中，加上了额外的平滑，使得分形自适应 MACD 在 MACD 类型的指标中更为实用。

不使用平滑，它会有些“紧张”（信号过多），因为它自己会适应（有延迟时反应过快 - 这是任何 MACD 指标中的基本部分 - MACD的“聚合/分离”部分在合理的延迟下会出现). 在这里使用了超级平滑（Super smoother）(可能还有其它选择，但是因为我们需要更平滑的结果，并且把平滑造成的延迟最小化，超级平滑是一个合理的选择).

这个指标中的信号线也是 FRAMA, 它就成了一种 "完全 FRAMA MACD" 指标。