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分形自适应移动平均技术指标 (FRAMA) 是由 John Ehlers 开发的，这个指标是基于 指数移动平均的算法构建的, 其中平滑因数是基于当前价格序列的分形维度来计算的。FRAMA 的优点是可以跟随强的趋势变化，而在价格盘整的时候就变慢。
在 MACD 计算中使用分形自适应移动平均 (FRAMA) 的话，如果有些步骤没有做会比较难，在这个指标中，加上了额外的平滑，使得分形自适应 MACD 在 MACD 类型的指标中更为实用。
不使用平滑，它会有些“紧张”（信号过多），因为它自己会适应（有延迟时反应过快 - 这是任何 MACD 指标中的基本部分 - MACD的“聚合/分离”部分在合理的延迟下会出现). 在这里使用了超级平滑（Super smoother）(可能还有其它选择，但是因为我们需要更平滑的结果，并且把平滑造成的延迟最小化，超级平滑是一个合理的选择).
这个指标中的信号线也是 FRAMA, 它就成了一种 "完全 FRAMA MACD" 指标。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20145
独立 ZigZag 是一个 MetaTrader 5 版本的指标，就像 MetaTrader 4 中的 wonder 指标一样在网格周围浮动。即时趋势线区带 (普适版)
这个版本使用一种区带来扩展了即时趋势线指标，可以更加简单地判断趋势和过滤掉一些错误信号，例如即时趋势线只使用斜率来当成信号。并且它也和最初版本有很重要的一点不同：它没有使用分数 alpha 参数来计算，这个版本使用的周期数和平均是同一类的，并且使用方法比初始版本更加直观。
这个版本是一个规范化的版本 - 因为它把交易量显示为选定时间段内与平均交易量的百分比。Chande's DMI (动态动量指数)
动态动量指数 (Dynamic Momentum Index, DMI) 是 RSI 的一种变化形式。当使用默认数值时，RSI 对应数值是从3到30。变量时间段可以使 RSI 对短线变化反应更快，价格波动越大，时间段就越短。它可以与 RSI 使用同样的方法来解释，但是会更早地提供信号。