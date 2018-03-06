Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers). Индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинство индикатора FRAMA — способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.

Использование Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) для расчета MACD несколько сложно, если не делать дополнительных шагов. В этот индикатор добавлено сглаживание, чтобы сделать индикатор Fractal Adaptive MACD более похожим на индикаторы типа MACD.

Без сглаживания индикатор несколько "нервный", дает слишком много сигналов, что является следствием его адаптивного характера (слишком быстрая реакция в то время, как мы ожидаем столь естественного для MACD запаздывания). Та часть MACD, которая отвечает за конвергенцию/дивергенцию, работает только при наличии некоторого разумного запаздывания. В этом индикаторе для сглаживания используется Super Smoother (можно выбрать и другие варианты, но поскольку нам нужен сглаженный результат и добавление минимального запаздывания, разумным выбором будет именно этот механизм сглаживания).

Сигнальная линия в этом индикаторе — тоже FRAMA, поэтому этот индикатор — MACD, полностью составленный из FRAMA.