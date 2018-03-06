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Индикаторы

Fractal Adaptive MACD - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(21)
Опубликован:
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Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers). Индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинство индикатора FRAMA — способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.

Использование Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) для расчета MACD несколько сложно, если не делать дополнительных шагов.  В этот индикатор добавлено сглаживание, чтобы сделать индикатор Fractal Adaptive MACD более похожим на индикаторы типа MACD.

Без сглаживания индикатор несколько "нервный", дает слишком много сигналов, что является следствием его адаптивного характера (слишком быстрая реакция в то время, как мы ожидаем столь естественного для MACD запаздывания). Та часть MACD, которая отвечает за конвергенцию/дивергенцию, работает только при наличии некоторого разумного запаздывания. В этом индикаторе для сглаживания используется Super Smoother (можно выбрать и другие варианты, но поскольку нам нужен сглаженный результат и добавление минимального запаздывания, разумным выбором будет именно этот механизм сглаживания). 

Сигнальная линия в этом индикаторе — тоже FRAMA, поэтому этот индикатор — MACD, полностью составленный из FRAMA.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20145

Trend Range Trend Range

Индикатор состояния рынка.

VSI VSI

VSI (Volatility Switch Indicator) - индикатор изменения волатильности.

Instantaneous Trend Line (generalized) Instantaneous Trend Line (generalized)

Эта версия отличается от оригинала в одном важном моменте: вместо дробного параметра alpha здесь для расчетов используется период. Это вносит индикатор в ту же категорию, что и скользящие средние, и использование его становится чуть более интуитивным, чем оригинальной версии.

Instantaneous Trend Line bands (generalized) Instantaneous Trend Line bands (generalized)

Эта версия расширяет индикатор Instantaneous Trend Line своего рода полосами, упрощающими обнаружение изменения тренда. Также, если для поиска сигнала используется только наклон индикатора ITL, то может быть подано некоторое количество ложных сигналов. Полосы помогают отфильтровывать их. Еще одно отличие от оригинала состоит в одном важном моменте: вместо дробного параметра alpha здесь для расчетов используется период. Это вносит индикатор в ту же категорию, что и скользящие средние, и использование его становится чуть более интуитивным, чем оригинальной версии.