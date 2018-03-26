CodeBaseSecciones
Fractured Fractals - Asesor Experto para MetaTrader 5

Autor de la idea - Scriptor, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El Asesor Experto trabaja a base del indicador iFractals (Fractals): coloca las órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop y mueve Stop Loss de las posiciones. La condición para colocar Buy Stop es la presencia de dos fractales superiores, además, el fractal que se ha formado el último ("Up youngest"), dese ser más grande que el fractal anterior ("Up middle").

Stop Loss de la orden pendiente Buy Stop se coloca por el último fractal inferior ("Down youngest"). Stop Loss de la posición BUY también se mueve por el último fractal inferior ("Down youngest") .

Fractured Fractals Buy Stop

Fig. 1. Condiciones para Buy Stop

Para Sell Stop y la posición SELL, todos es contrario.


Parámetros de entrada

  • Maximum Risk in percentage - riesgo máximo;
  • Descrease factor - coeficiente de la reducción del lote si hay transacciones de pérdidas;
  • Life time of the pending order (in hours) - hora de vida de la orden pendiente (en horas);
  • magic number - identificador único del EA.

Resultados de la prueba en M30 y H2.

