SSS - indicador para MetaTrader 5
El indicador SSS (Special Slow Stochastic) es un estocástico con una línea suavizada adicional (lenta) a base de la línea de señal del estocástico.
Tiene seis parámetros personalizados:
- %K period - período %K del estocástico estándar;
- %D period - período %D del estocástico estándar;
- Slowing - ralentización del estocástico estándar;
- Period Special Slow - período de la línea suavizada adicional;
- Overbought - nivel de sobrecompra;
- Oversold - nivel de sobreventa.
