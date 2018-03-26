CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SSS - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1003
Ranking:
(9)
Publicado:
SSS.mq5 (16.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador SSS (Special Slow Stochastic) es un estocástico con una línea suavizada adicional (lenta) a base de la línea de señal del estocástico.

Tiene seis parámetros personalizados:

  • %K period - período %K del estocástico estándar;
  • %D period - período %D del estocástico estándar;
  • Slowing - ralentización del estocástico estándar;
  • Period Special Slow - período de la línea suavizada adicional;
  • Overbought - nivel de sobrecompra;
  • Oversold - nivel de sobreventa.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20123

Small_Inside_Bar Small_Inside_Bar

Indicador «Barra Interna Pequeña». Este indicador busca las formaciones cuando la vela interna del patrón «Barra Interna» no supera la mitad del tamaño de la vela determinante.

Autocorrelation Autocorrelation

El indicador calcula y muestra en el gráfico la función de autocorrelación, es decir la dependencia de correlacción entre la función (señal) y su copia desplazada del valor del desplazamiento temporal.

AD AD

Indicador AD (Accumulation Distribution) con tres métodos del cálculo.

Fractured Fractals Fractured Fractals

El Asesor Experto trabaja a base del indicador Fractals: coloca las órdenes pendientes y mueve Stop Loss de las posiciones según este indicador.