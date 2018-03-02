Автор идеи - Scriptor, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник работает по индикатору iFractals (Fractals) - выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop и передвигает Stop Loss у позиций. Условием для выставления Buy Stop является наличие двух верхних фракталов, при этом фрактал, образовавшийся последним ("Up youngest"), должен быть выше предыдущего фрактала ("Up middle").

Stop Loss у отложенного Buy Stop ордера выставляется по самому последнему нижнему фракталу ("Down youngest"). Также по самому последнему нижнему фракталу ("Down youngest") передвигается Stop Loss у позиции BUY.

Рис. 1. Условия для Buy Stop

Для Sell Stop и позиции SELL все зеркально.





Входные параметры

Maximum Risk in percentage - максимальный риск;

- максимальный риск; Descrease factor - коэффициент уменьшения лота, если идут убыточные сделки;

- коэффициент уменьшения лота, если идут убыточные сделки; Life time of the pending order (in hours) - время жизни отложенного ордера (в часах);

- время жизни отложенного ордера (в часах); magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Результаты теста на M30 и H2: