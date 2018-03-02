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Fractured Fractals - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник работает по индикатору iFractals (Fractals) - выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop и передвигает Stop Loss у позиций. Условием для выставления Buy Stop является наличие двух верхних фракталов, при этом фрактал, образовавшийся последним ("Up youngest"), должен быть выше предыдущего фрактала ("Up middle").
Stop Loss у отложенного Buy Stop ордера выставляется по самому последнему нижнему фракталу ("Down youngest"). Также по самому последнему нижнему фракталу ("Down youngest") передвигается Stop Loss у позиции BUY.
Рис. 1. Условия для Buy Stop
Для Sell Stop и позиции SELL все зеркально.
Входные параметры
- Maximum Risk in percentage - максимальный риск;
- Descrease factor - коэффициент уменьшения лота, если идут убыточные сделки;
- Life time of the pending order (in hours) - время жизни отложенного ордера (в часах);
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Результаты теста на M30 и H2:
Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора Moving Average.Stochastic DeMarker
Эта версия индикатора DeMarker использует "помощь" сглаженного Стохастика, чтобы лучше выделить состояния DeMarker и упростить оценку тренда.
Пример работы функций MathCeil, MathRound и MathFloor.BHS system
Работа с отложенными Buy Stop и Sell Stop ордерами и с индикатором iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) на основании "круглой цены". Трейлинг позиций.