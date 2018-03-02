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Советники

Fractured Fractals - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2934
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник работает по индикатору iFractals (Fractals) - выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop и передвигает Stop Loss у позиций. Условием для выставления Buy Stop является наличие двух верхних фракталов, при этом фрактал, образовавшийся последним ("Up youngest"), должен быть выше предыдущего фрактала ("Up middle").

Stop Loss у отложенного Buy Stop ордера выставляется по самому последнему нижнему фракталу ("Down youngest"). Также по самому последнему нижнему фракталу ("Down youngest") передвигается Stop Loss у позиции BUY.

Fractured Fractals Buy Stop

Рис. 1. Условия для Buy Stop

Для Sell Stop и позиции SELL все зеркально.


Входные параметры

  • Maximum Risk in percentage - максимальный риск;
  • Descrease factor - коэффициент уменьшения лота, если идут убыточные сделки;
  • Life time of the pending order (in hours) - время жизни отложенного ордера (в часах);
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Результаты теста на M30 и H2:

SignalMAAboveBelow 2 SignalMAAboveBelow 2

Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора Moving Average.

Stochastic DeMarker Stochastic DeMarker

Эта версия индикатора DeMarker использует "помощь" сглаженного Стохастика, чтобы лучше выделить состояния DeMarker и упростить оценку тренда.

MathCeilRoundFloor MathCeilRoundFloor

Пример работы функций MathCeil, MathRound и MathFloor.

BHS system BHS system

Работа с отложенными Buy Stop и Sell Stop ордерами и с индикатором iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) на основании "круглой цены". Трейлинг позиций.