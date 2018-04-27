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Fractured Fractals - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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思路来自Scriptor, MQL5 代码作者: barabashkakvn

智能交易系统使用 iFractals 指标信号来放置挂单，并尾随设置持仓的止损位。 当存在两个上位分形时，放置 BuyStop 订单的条件发生，其中最后形成的一个 ("上位最年轻") 高于先前的分形 ("上位中间")。

BuyStop 订单的止损设置在最新的下位分形 ("下位最年轻")。 然后，多头持仓的止损基于 "最年轻的" 分形尾随。

破碎的分形 Buy Stop

图例 1. Buy Stop 的条件

对于空头订单和空头仓位的条件相反。


输入参数

  • Maximum Risk in percentage - 最大允许风险;
  • Decrease factor - 亏损交易中手数递减因子;
  • Life time of the pending order (in hours) - 挂单的生存周期，以小时为单位;
  • magic number - EA 的独有标识符。

在 M30 和 H2 上的测试结果:

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20127

SSS SSS

SSS (特殊慢速随机振荡器) 在随机振荡器信号线基础上附加了平滑 (慢速)。

Small_Inside_Bar Small_Inside_Bar

"Small Inside Bar" 指标。 它搜索某种格式，为 "内部柱线" 形态之内的蜡烛条长度不超过检测蜡烛条大小的一半。

AD AD

AD (累积分派) 指标有三种计算方法。

MathCeilRoundFloor MathCeilRoundFloor

函数 MathCeil，MathRound 和 MathFloor 的示例。