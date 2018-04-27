思路来自: Scriptor, MQL5 代码作者: barabashkakvn。

智能交易系统使用 iFractals 指标信号来放置挂单，并尾随设置持仓的止损位。 当存在两个上位分形时，放置 BuyStop 订单的条件发生，其中最后形成的一个 ("上位最年轻") 高于先前的分形 ("上位中间")。

BuyStop 订单的止损设置在最新的下位分形 ("下位最年轻")。 然后，多头持仓的止损基于 "最年轻的" 分形尾随。

图例 1. Buy Stop 的条件

对于空头订单和空头仓位的条件相反。





输入参数

Maximum Risk in percentage - 最大允许风险;

- 最大允许风险; Decrease factor - 亏损交易中手数递减因子;

- 亏损交易中手数递减因子; Life time of the pending order (in hours) - 挂单的生存周期，以小时为单位;

- 挂单的生存周期，以小时为单位; magic number - EA 的独有标识符。

在 M30 和 H2 上的测试结果: