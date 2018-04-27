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Fractured Fractals - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1810
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Scriptor, MQL5 代码作者: barabashkakvn。
智能交易系统使用 iFractals 指标信号来放置挂单，并尾随设置持仓的止损位。 当存在两个上位分形时，放置 BuyStop 订单的条件发生，其中最后形成的一个 ("上位最年轻") 高于先前的分形 ("上位中间")。
BuyStop 订单的止损设置在最新的下位分形 ("下位最年轻")。 然后，多头持仓的止损基于 "最年轻的" 分形尾随。
图例 1. Buy Stop 的条件
对于空头订单和空头仓位的条件相反。
输入参数
- Maximum Risk in percentage - 最大允许风险;
- Decrease factor - 亏损交易中手数递减因子;
- Life time of the pending order (in hours) - 挂单的生存周期，以小时为单位;
- magic number - EA 的独有标识符。
在 M30 和 H2 上的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20127
SSS
SSS (特殊慢速随机振荡器) 在随机振荡器信号线基础上附加了平滑 (慢速)。Small_Inside_Bar
"Small Inside Bar" 指标。 它搜索某种格式，为 "内部柱线" 形态之内的蜡烛条长度不超过检测蜡烛条大小的一半。
AD
AD (累积分派) 指标有三种计算方法。MathCeilRoundFloor
函数 MathCeil，MathRound 和 MathFloor 的示例。