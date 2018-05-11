無料でロボットをダウンロードする方法を見る
アイディアの著者: Scriptor、MQL5コードの著者: barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーはiFractals指標のシグナルを使用して指値注文を出し、ポジションのストップロスレベルを追跡します。買いストップ注文を出す条件は2つの上位フラクタルがあり、最後に形成されたもの（"Up youngest"）が前のフラクタル（"Up middle"）より高い場合に発生します。
買いストップ注文のストップロスは、最新の下位フラクタル（"Down youngest"）に設定されます。買いポジションのストップロスは、その"Down youngest"フラクタルに基づいて追跡されます。
図1 買いストップのための条件
売り注文と売りポジションの条件は反対です。
入力パラメータ
- Maximum Risk in percentage - 許容リスク
- Decrease factor - 負け取引の場合のロット削減係数
- Life time of the pending order (in hours) - 時間単位での指値注文の寿命
- magic number - EAの一意のID
M30、H2のテスト結果:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20127
