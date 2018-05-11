コードベースセクション
Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
アイディアの著者ScriptorMQL5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーはiFractals指標のシグナルを使用して指値注文を出し、ポジションのストップロスレベルを追跡します。買いストップ注文を出す条件は2つの上位フラクタルがあり、最後に形成されたもの（"Up youngest"）が前のフラクタル（"Up middle"）より高い場合に発生します。

買いストップ注文のストップロスは、最新の下位フラクタル（"Down youngest"）に設定されます。買いポジションのストップロスは、その"Down youngest"フラクタルに基づいて追跡されます。

フラクチャーフラクタル買いストップ

図1　買いストップのための条件

売り注文と売りポジションの条件は反対です。


入力パラメータ

  • Maximum Risk in percentage - 許容リスク
  • Decrease factor - 負け取引の場合のロット削減係数
  • Life time of the pending order (in hours) - 時間単位での指値注文の寿命
  • magic number - EAの一意のID

M30、H2のテスト結果:

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20127

