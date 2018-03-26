Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AD - indicador para MetaTrader 5
Este indicador representa un indicador de Aacumulación/Acumulación (AD - Accumulation Distribution) que tiene tres métodos del cálculo:
- Classical - clásico;
- Classical Incremental - clásico con incremento (como AD de la entrega del terminal);
- Trade Station Incremental - cálculo como en Trade Station con incremento.
El indicador tiene un parámetro personalizado:
- AD calculation method - selección del método del cálculo.
Fig. 1 Clásico
Fig.2 Clásico con incremento (МetaТrader)
Fig. 3 Trade Station con incremento
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20124
