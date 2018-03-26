CodeBaseSecciones
AD - indicador para MetaTrader 5

AD.mq5 (7.28 KB) ver
Este indicador representa un indicador de Aacumulación/Acumulación (AD - Accumulation Distribution) que tiene tres métodos del cálculo:

  1. Classical - clásico;
  2. Classical Incremental - clásico con incremento (como AD de la entrega del terminal);
  3. Trade Station Incremental - cálculo como en Trade Station con incremento.

El indicador tiene un parámetro personalizado:

  • AD calculation method - selección del método del cálculo.

Fig. 1 Clásico

Fig.2 Clásico con incremento (МetaТrader)

Fig. 3 Trade Station con incremento

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20124

