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SSS - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SSS (Special Slow Stochastic) - стохастик с дополнительной сглаженной (медленной) линией на основе сигнальной линии стохастика.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- %K period - период %K стандартного стохастика;
- %D period - период %D стандартного стохастика;
- Slowing - замедление стандартного стохастика;
- Period Special Slow - период дополнительной сглаживающей линии;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Индикатор "Маленький Внутренний Бар". Данный индикатор ищет такие формации, при которых внутренняя свеча паттерна "Внутренний Бар" не более половины размера определяющей свечи.Autocorrelation
Индикатор рассчитывает и выводит на график Автокорреляционную функцию - зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и ее сдвинутой копией от величины временного сдвига.
Индикатор AD (Accumulation Distribution) с тремя методами расчета.Instantaneous Trend Line Bands
Это расширенная версия индикатора Instantaneous Trend Line. Она содержит своего рода полосы, упрощающие обнаружение изменения тренда. Также, если для поиска сигнала используется только наклон индикатора ITL, то может быть подано некоторое количество ложных сигналов. Полосы помогают отфильтровывать их.