Индикатор "Маленький Внутренний Бар". Данный индикатор ищет такие формации, при которых внутренняя свеча паттерна "Внутренний Бар" не более половины размера определяющей свечи.

Индикатор рассчитывает и выводит на график Автокорреляционную функцию - зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и ее сдвинутой копией от величины временного сдвига.