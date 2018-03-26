Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Autocorrelation - indicador para MetaTrader 5
El indicador calcula y muestra en el gráfico la función de autocorrelación, es decir la dependencia de correlacción entre la función (señal) y su copia desplazada del valor del desplazamiento temporal.
Más detalles en la wikipedia: español / ingles.
Tiene sólo un parámetro personalizado:
- Period - período de construcción del gráfico de la función.
