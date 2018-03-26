CodeBaseSecciones
Autocorrelation - indicador para MetaTrader 5

El indicador calcula y muestra en el gráfico la función de autocorrelación, es decir la dependencia de correlacción entre la función (señal) y su copia desplazada del valor del desplazamiento temporal.

Más detalles en la wikipedia: español / ingles.

Tiene sólo un parámetro personalizado:

  • Period - período de construcción del gráfico de la función.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20121

AsymmetricFractals AsymmetricFractals

Este indicador permite establecer al fractal cualquier dimensionalidad para ambos sus lados.

Adaptable_MACD Adaptable_MACD

MACD con configuraciones ampliadas. Aparte del período estándar de la EMA rápida y media, período de la SMA de señal y el precio del cálculo, este indicador permite establecer el método del cálculo para cada línea y usar los valores absolutos o relativos para el cálculo del MACD.

Small_Inside_Bar Small_Inside_Bar

Indicador «Barra Interna Pequeña». Este indicador busca las formaciones cuando la vela interna del patrón «Barra Interna» no supera la mitad del tamaño de la vela determinante.

SSS SSS

SSS (Special Slow Stochastic) es un estocástico con una línea suavizada adicional (lenta) a base de la línea de señal del estocástico.