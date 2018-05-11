無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SSS（Special Slow Stochastic）にはストキャスティクスシグナルラインに基づいて平滑化された（低速）ラインが追加されています。
入力パラメータは6つあります。
- %K period - 標準ストキャスティクスの%K期間
- %D period - 標準ストキャスティクスの%D期間
- Slowing - 標準ストキャスティクスの減速パラメータ
- Period Special Slow - 追加された平滑化ラインの期間
- Overbought - 買われ過ぎレベル
- Oversold - 売られ過ぎレベル
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20123
