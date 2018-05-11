コードベースセクション
SSS - MetaTrader 5のためのインディケータ

SSS（Special Slow Stochastic）にはストキャスティクスシグナルラインに基づいて平滑化された（低速）ラインが追加されています。

入力パラメータは6つあります。

  • %K period - 標準ストキャスティクスの%K期間
  • %D period - 標準ストキャスティクスの%D期間
  • Slowing - 標準ストキャスティクスの減速パラメータ
  • Period Special Slow - 追加された平滑化ラインの期間
  • Overbought - 買われ過ぎレベル
  • Oversold - 売られ過ぎレベル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20123

"Small Inside Bar"指標。「内部バー」パターンの内部のローソク足が決定的なローソク足のサイズの半分以下である形成を検索します。

この指標では、時間シフト値に応じて関数（シグナル）とシフトコピーの関係を示す自己相関関数が計算されてチャート上に表示されます。

3つの計算法を持つAD（Accumulation Distribution）指標です。

このエキスパートアドバイザーはフラクタル指標のシグナルを使用して指値注文を出し、ポジションのストップロスレベルを追跡します。