El indicador busca y muestra el patrón Price Action «Barra Interna» en el gráfico. El patrón «Barra Interna» es una formación de velas cuando la vela de la derecha se encuentra dentro de la vela de la izquierda (vela determinante). Este indicador busca las formaciones cuando la vela interna del patrón no supera la mitad del tamaño de la vela determinante.

Fórmula del setup alcista: High[i]<High[i-1], Low[i]>Low[i-1], (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2, Close[i]>Open[i], High[i]<Median[i-1], Close[i-1]<Open[i-1]. Fórmula del setup bajista: High[i]<High[i-1], Low[i]>Low[i-1], (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2, Close[i]<Open[i], Low[i]<Median[i-1], Close[i-1]>Open[i-1].

Este indicador no tiene parámetros ajustables, ya que el patrón se calcula a base de los datos de precios de las velas.