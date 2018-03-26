Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Small_Inside_Bar - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1036
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador busca y muestra el patrón Price Action «Barra Interna» en el gráfico. El patrón «Barra Interna» es una formación de velas cuando la vela de la derecha se encuentra dentro de la vela de la izquierda (vela determinante). Este indicador busca las formaciones cuando la vela interna del patrón no supera la mitad del tamaño de la vela determinante.
Fórmula del setup alcista:
- High[i]<High[i-1],
- Low[i]>Low[i-1],
- (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2,
- Close[i]>Open[i],
- High[i]<Median[i-1],
- Close[i-1]<Open[i-1].
Fórmula del setup bajista:
- High[i]<High[i-1],
- Low[i]>Low[i-1],
- (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2,
- Close[i]<Open[i],
- Low[i]<Median[i-1],
- Close[i-1]>Open[i-1].
Este indicador no tiene parámetros ajustables, ya que el patrón se calcula a base de los datos de precios de las velas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20122
El indicador calcula y muestra en el gráfico la función de autocorrelación, es decir la dependencia de correlacción entre la función (señal) y su copia desplazada del valor del desplazamiento temporal.AsymmetricFractals
Este indicador permite establecer al fractal cualquier dimensionalidad para ambos sus lados.