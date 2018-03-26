CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Small_Inside_Bar - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1036
Ranking:
(10)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador busca y muestra el patrón Price Action «Barra Interna» en el gráfico. El patrón «Barra Interna» es una formación de velas cuando la vela de la derecha se encuentra dentro de la vela de la izquierda (vela determinante). Este indicador busca las formaciones cuando la vela interna del patrón no supera la mitad del tamaño de la vela determinante.

Fórmula del setup alcista:

    

  1. High[i]<High[i-1],
    2. 

  2. Low[i]>Low[i-1],
    3. 

  3. (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2,
    4. 

  4. Close[i]>Open[i],
    5. 

  5. High[i]<Median[i-1],
    6. 

  6. Close[i-1]<Open[i-1].
    7.

Fórmula del setup bajista:

    

  1. High[i]<High[i-1],
    2. 

  2. Low[i]>Low[i-1],
    3. 

  3. (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2,
    4. 

  4. Close[i]<Open[i],
    5. 

  5. Low[i]<Median[i-1],
    6. 

  6. Close[i-1]>Open[i-1].
    7.

Este indicador no tiene parámetros ajustables, ya que el patrón se calcula a base de los datos de precios de las velas.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20122

Autocorrelation Autocorrelation

El indicador calcula y muestra en el gráfico la función de autocorrelación, es decir la dependencia de correlacción entre la función (señal) y su copia desplazada del valor del desplazamiento temporal.

AsymmetricFractals AsymmetricFractals

Este indicador permite establecer al fractal cualquier dimensionalidad para ambos sus lados.

SSS SSS

SSS (Special Slow Stochastic) es un estocástico con una línea suavizada adicional (lenta) a base de la línea de señal del estocástico.

AD AD

Indicador AD (Accumulation Distribution) con tres métodos del cálculo.