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SSS - MetaTrader 5脚本

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SSS (特殊慢速随机振荡器) 在随机振荡器信号线基础上附加了平滑 (慢速)。

它有六个输入参数:

  • %K period - 标准随机指标的 ％K 周期;
  • %D period - 标准随机指标的 ％D 周期;
  • Slowing - 标准随机指标的慢速参数;
  • Period Special Slow - 附加平滑线的周期;
  • Overbought - 超买等级;
  • Oversold - 超卖等级。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20123

Small_Inside_Bar Small_Inside_Bar

"Small Inside Bar" 指标。 它搜索某种格式，为 "内部柱线" 形态之内的蜡烛条长度不超过检测蜡烛条大小的一半。

Autocorrelation Autocorrelation

指标计算并在图表上显示自相关函数，该函数根据时移值显示函数 (信号) 与其移位副本之间的关系。

Fractured Fractals Fractured Fractals

智能交易系统使用分形指标信号来放置挂单，并尾随设置持仓的止损位。

AD AD

AD (累积分派) 指标有三种计算方法。