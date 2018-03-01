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Индикаторы

Small_Inside_Bar - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор ищет и выводит на график паттерн Price Action "Внутренний Бар". Паттерн "Внутренний Бар" - это такая формация свечей, при которой свеча справа находится внутри свечи слева - определяющей свечи. Данный индикатор ищет такие формации, при которых внутренняя свеча паттерна не более половины размера определяющей свечи.

Формула бычьего сетапа:

  1. High[i]<High[i-1],
  2. Low[i]>Low[i-1],
  3. (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2,
  4. Close[i]>Open[i],
  5. High[i]<Median[i-1],
  6. Close[i-1]<Open[i-1].

Формула медвежьего сетапа:

  1. High[i]<High[i-1],
  2. Low[i]>Low[i-1],
  3. (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2,
  4. Close[i]<Open[i],
  5. Low[i]<Median[i-1],
  6. Close[i-1]>Open[i-1].

Индикатор не имеет настраиваемых параметров, так как паттерн рассчитывается по ценовым данным свечей.

Autocorrelation Autocorrelation

Индикатор рассчитывает и выводит на график Автокорреляционную функцию - зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и ее сдвинутой копией от величины временного сдвига.

AsymmetricFractals AsymmetricFractals

Данный индикатор позволяет задавать фракталу любую размерность обеим его сторонам.

SSS SSS

SSS (Special Slow Stochastic) - стохастик с дополнительной сглаженной (медленной) линией на основе сигнальной линии стохастика.

AD AD

Индикатор AD (Accumulation Distribution) с тремя методами расчета.