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Small_Inside_Bar - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ищет и выводит на график паттерн Price Action "Внутренний Бар". Паттерн "Внутренний Бар" - это такая формация свечей, при которой свеча справа находится внутри свечи слева - определяющей свечи. Данный индикатор ищет такие формации, при которых внутренняя свеча паттерна не более половины размера определяющей свечи.
Формула бычьего сетапа:
- High[i]<High[i-1],
- Low[i]>Low[i-1],
- (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2,
- Close[i]>Open[i],
- High[i]<Median[i-1],
- Close[i-1]<Open[i-1].
Формула медвежьего сетапа:
- High[i]<High[i-1],
- Low[i]>Low[i-1],
- (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2,
- Close[i]<Open[i],
- Low[i]<Median[i-1],
- Close[i-1]>Open[i-1].
Индикатор не имеет настраиваемых параметров, так как паттерн рассчитывается по ценовым данным свечей.
Autocorrelation
Индикатор рассчитывает и выводит на график Автокорреляционную функцию - зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и ее сдвинутой копией от величины временного сдвига.AsymmetricFractals
Данный индикатор позволяет задавать фракталу любую размерность обеим его сторонам.