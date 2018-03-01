Индикатор ищет и выводит на график паттерн Price Action "Внутренний Бар". Паттерн "Внутренний Бар" - это такая формация свечей, при которой свеча справа находится внутри свечи слева - определяющей свечи. Данный индикатор ищет такие формации, при которых внутренняя свеча паттерна не более половины размера определяющей свечи.

Формула бычьего сетапа: High[i]<High[i-1], Low[i]>Low[i-1], (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2, Close[i]>Open[i], High[i]<Median[i-1], Close[i-1]<Open[i-1]. Формула медвежьего сетапа: High[i]<High[i-1], Low[i]>Low[i-1], (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2, Close[i]<Open[i], Low[i]<Median[i-1], Close[i-1]>Open[i-1].

Индикатор не имеет настраиваемых параметров, так как паттерн рассчитывается по ценовым данным свечей.