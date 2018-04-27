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指标搜索 "内部柱线" 形态并在图表上标记。 在内部柱线蜡烛条形态中，右侧蜡烛条处于左侧蜡烛条之内，其为检测蜡烛条。 它搜索某种格式，其形态的内部蜡烛条长度不超过行检测蜡烛条大小的一半。
看多设定公式:
看空设定公式:
指标没有可配置参数，因为形态是基于价格行为确定的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20122
Autocorrelation
指标计算并在图表上显示自相关函数，该函数根据时移值显示函数 (信号) 与其移位副本之间的关系。AsymmetricFractals
该指标允许为分形的每一侧设置任意维度。
SSS
SSS (特殊慢速随机振荡器) 在随机振荡器信号线基础上附加了平滑 (慢速)。Fractured Fractals
智能交易系统使用分形指标信号来放置挂单，并尾随设置持仓的止损位。