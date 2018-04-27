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Small_Inside_Bar - MetaTrader 5脚本

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指标搜索 "内部柱线" 形态并在图表上标记。 在内部柱线蜡烛条形态中，右侧蜡烛条处于左侧蜡烛条之内，其为检测蜡烛条。 它搜索某种格式，其形态的内部蜡烛条长度不超过行检测蜡烛条大小的一半。

看多设定公式:

    

  1. High[i]<High[i-1],
    2. 

  2. Low[i]>Low[i-1],
    3. 

  3. (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2,
    4. 

  4. Close[i]>Open[i],
    5. 

  5. High[i]<Median[i-1],
    6. 

  6. Close[i-1]<Open[i-1].
    7.

    看空设定公式:

      

    1. High[i]<High[i-1],
      2. 

    2. Low[i]>Low[i-1],
      3. 

    3. (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2,
      4. 

    4. Close[i]<Open[i],
      5. 

    5. Low[i]<Median[i-1],
      6. 

    6. Close[i-1]>Open[i-1].
      7.

      指标没有可配置参数，因为形态是基于价格行为确定的。

      由MetaQuotes Ltd译自俄语
      原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20122

      Autocorrelation Autocorrelation

      指标计算并在图表上显示自相关函数，该函数根据时移值显示函数 (信号) 与其移位副本之间的关系。

      AsymmetricFractals AsymmetricFractals

      该指标允许为分形的每一侧设置任意维度。

      SSS SSS

      SSS (特殊慢速随机振荡器) 在随机振荡器信号线基础上附加了平滑 (慢速)。

      Fractured Fractals Fractured Fractals

      智能交易系统使用分形指标信号来放置挂单，并尾随设置持仓的止损位。