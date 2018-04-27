指标搜索 "内部柱线" 形态并在图表上标记。 在内部柱线蜡烛条形态中，右侧蜡烛条处于左侧蜡烛条之内，其为检测蜡烛条。 它搜索某种格式，其形态的内部蜡烛条长度不超过行检测蜡烛条大小的一半。

看多设定公式: High[i]<High[i-1], Low[i]>Low[i-1], (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2, Close[i]>Open[i], High[i]<Median[i-1], Close[i-1]<Open[i-1]. 看空设定公式: High[i]<High[i-1], Low[i]>Low[i-1], (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2, Close[i]<Open[i], Low[i]<Median[i-1], Close[i-1]>Open[i-1].

指标没有可配置参数，因为形态是基于价格行为确定的。