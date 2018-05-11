コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Small_Inside_Bar - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標では、 "Inside Bar"パターンが検索されてチャートにマークされます。Inside Barのローソク足のパターンでは、右のローソク足は、決定的なローソク足である右のローソク足の内側にあります。パターンの内部のローソク足が決定的なローソク足の大きさの半分以下であるパターンが検索されます。

強気な設定の式は下記の通りです。

    

  1. High[i]<High[i-1]、
    2. 

  2. Low[i]>Low[i-1]、
    3. 

  3. (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2,
    4. 

  4. Close[i]>Open[i]、
    5. 

  5. High[i]<Median[i-1]、
    6. 

  6. Close[i-1]<Open[i-1]
    7.

    弱気な設定の式は下記の通りです。

      

    1. High[i]<High[i-1]、
      2. 

    2. Low[i]>Low[i-1]、
      3. 

    3. (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2,
      4. 

    4. Close[i]<Open[i]、
      5. 

    5. Low[i]<Median[i-1]、
      6. 

    6. Close[i-1]>Open[i-1]
      7.

      パターンは価格アクションに基づいて決定されるため、指標には設定可能なパラメータはありません。

      MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
      元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20122

