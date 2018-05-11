無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Small_Inside_Bar - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標では、 "Inside Bar"パターンが検索されてチャートにマークされます。Inside Barのローソク足のパターンでは、右のローソク足は、決定的なローソク足である右のローソク足の内側にあります。パターンの内部のローソク足が決定的なローソク足の大きさの半分以下であるパターンが検索されます。
強気な設定の式は下記の通りです。
弱気な設定の式は下記の通りです。
パターンは価格アクションに基づいて決定されるため、指標には設定可能なパラメータはありません。
