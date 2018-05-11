この指標では、 "Inside Bar"パターンが検索されてチャートにマークされます。Inside Barのローソク足のパターンでは、右のローソク足は、決定的なローソク足である右のローソク足の内側にあります。パターンの内部のローソク足が決定的なローソク足の大きさの半分以下であるパターンが検索されます。

強気な設定の式は下記の通りです。 High[i]<High[i-1]、 Low[i]>Low[i-1]、 (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2, Close[i]>Open[i]、 High[i]<Median[i-1]、 Close[i-1]<Open[i-1] 弱気な設定の式は下記の通りです。 High[i]<High[i-1]、 Low[i]>Low[i-1]、 (High[i-1]-Low[i-1])/(High[i]-Low[i])>2, Close[i]<Open[i]、 Low[i]<Median[i-1]、 Close[i-1]>Open[i-1]

パターンは価格アクションに基づいて決定されるため、指標には設定可能なパラメータはありません。