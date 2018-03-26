Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AsymmetricFractals - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra los fractales con cualquier dimensionalidad de sus lados en el gráfico de precios. Si un fractal habitual tiene la dimensionalidad 2х2, 3х3, etc., este indicador permite establecer al fractal cualquier dimensionalidad para ambos sus lados.
Tiene dos parámetros personalizados:
- Number of bars on the left - número de barras a la izquierda de la barra central;
- Number of bars on the right - número de barras a la derecha de la barra central.
Fig. 1. Fractales 4x2
Fig. 2. Fractales 8x4
