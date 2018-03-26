CodeBaseSecciones
Indicadores

Adaptable_MACD - indicador para MetaTrader 5

Este indicador representa el MACD con configuraciones ampliadas.

Aparte del período estándar de la EMA rápida y media, período de la SMA de señal y el precio del cálculo, este indicador permite establecer el método del cálculo para cada línea y usar los valores absolutos o relativos para el cálculo del MACD.

Tiene ocho parámetros personalizados:

  • Fast MA period - período de la MA rápida;
  • Slow MA period - período de la MA lenta;
  • Signal line period - período de la línea de señal;
  • Fast MA calculation method - método del cálculo de la MA rápida;
  • Slow MA calculation method - método del cálculo de la MA lenta;
  • Signal line calculation method - método del cálculo de la línea de señal;
  • Applied price - precio del cálculo de las líneas;
  • Use absolute values - usar los valores absolutos (Yes/No) para calcular MACD.

Fórmula abs MACD:

FastMA - SlowMA

Fórmula MACD:

(FastMA - SlowMA) / SlowMA

