Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Adaptable_MACD - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1075
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador representa el MACD con configuraciones ampliadas.
Aparte del período estándar de la EMA rápida y media, período de la SMA de señal y el precio del cálculo, este indicador permite establecer el método del cálculo para cada línea y usar los valores absolutos o relativos para el cálculo del MACD.
Tiene ocho parámetros personalizados:
- Fast MA period - período de la MA rápida;
- Slow MA period - período de la MA lenta;
- Signal line period - período de la línea de señal;
- Fast MA calculation method - método del cálculo de la MA rápida;
- Slow MA calculation method - método del cálculo de la MA lenta;
- Signal line calculation method - método del cálculo de la línea de señal;
- Applied price - precio del cálculo de las líneas;
- Use absolute values - usar los valores absolutos (Yes/No) para calcular MACD.
Fórmula abs MACD:
Fórmula MACD:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20119
El indicador KWAN_NRP tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.XRSIDeMarker_Histogram_HTF
El indicador XRSIDeMarker_Histogram tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.
Este indicador permite establecer al fractal cualquier dimensionalidad para ambos sus lados.Autocorrelation
El indicador calcula y muestra en el gráfico la función de autocorrelación, es decir la dependencia de correlacción entre la función (señal) y su copia desplazada del valor del desplazamiento temporal.