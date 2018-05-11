コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

AsymmetricFractals - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
676
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標では、任意の辺の寸法を持つ価格チャートのフラクタルが表示されます。従来のフラクタルは、2x2,3x3などの寸法を有することができます。この指標を使用すると、フラクタルの各側面に任意の寸法を設定できます。

パラメータは2つです。

  • Number of bars on the left - 中央のバーの左のバーの数
  • Number of bars on the right - 中央のバーの右のバーの数

図1　フラクタル4х2

図2　フラクタル8х4

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20120

Adaptable_MACD Adaptable_MACD

高度の設定を持つMACDです。高速および低速EMA期間の標準パラメータ、シグナルSMA期間および計算価格に加えて、この指標では、各ラインの計算方法を設定し、MACD計算には絶対値または相対値を使用できます。

KWAN_NRP_HTF KWAN_NRP_HTF

入力パラメータで指標の時間枠を変更できるKWAN_NRP指標です。

自己相関 自己相関

この指標では、時間シフト値に応じて関数（シグナル）とシフトコピーの関係を示す自己相関関数が計算されてチャート上に表示されます。

Small_Inside_Bar Small_Inside_Bar

"Small Inside Bar"指標。「内部バー」パターンの内部のローソク足が決定的なローソク足のサイズの半分以下である形成を検索します。