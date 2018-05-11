無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AsymmetricFractals - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標では、任意の辺の寸法を持つ価格チャートのフラクタルが表示されます。従来のフラクタルは、2x2,3x3などの寸法を有することができます。この指標を使用すると、フラクタルの各側面に任意の寸法を設定できます。
パラメータは2つです。
- Number of bars on the left - 中央のバーの左のバーの数
- Number of bars on the right - 中央のバーの右のバーの数
図1 フラクタル4х2
図2 フラクタル8х4
Adaptable_MACD
高度の設定を持つMACDです。高速および低速EMA期間の標準パラメータ、シグナルSMA期間および計算価格に加えて、この指標では、各ラインの計算方法を設定し、MACD計算には絶対値または相対値を使用できます。KWAN_NRP_HTF
入力パラメータで指標の時間枠を変更できるKWAN_NRP指標です。
自己相関
この指標では、時間シフト値に応じて関数（シグナル）とシフトコピーの関係を示す自己相関関数が計算されてチャート上に表示されます。Small_Inside_Bar
"Small Inside Bar"指標。「内部バー」パターンの内部のローソク足が決定的なローソク足のサイズの半分以下である形成を検索します。