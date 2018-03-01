CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AsymmetricFractals - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1765
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор выводит на график цены фракталы с любой размерностью сторон. Если обычный фрактал имеет размерность 2х2, 3х3, и т.д., то данный индикатор позволяет задавать фракталу любую размерность обеим его сторонам.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Number of bars on the left - количество баров слева от центрального;
  • Number of bars on the right - количество баров справа от центрального.

Рис.1 Фракталы 4х2

Рис.2 Фракталы 8х4

Adaptable_MACD Adaptable_MACD

MACD с расширенными настройками. Позволяет кроме стандартных периода быстрой и медленной EMA, периода сигнальной SMA и цены расчета задать для каждой линии метод расчета и для расчета MACD использовать либо абсолютные значения, либо относительные.

XRSIDeMarker_Histogram XRSIDeMarker_Histogram

Усредненная нетривиальная линейная комбинация из индикаторов iRSI и iDeMarker, выполненная в виде цветной гистограммы.

Autocorrelation Autocorrelation

Индикатор рассчитывает и выводит на график Автокорреляционную функцию - зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и ее сдвинутой копией от величины временного сдвига.

Small_Inside_Bar Small_Inside_Bar

Индикатор "Маленький Внутренний Бар". Данный индикатор ищет такие формации, при которых внутренняя свеча паттерна "Внутренний Бар" не более половины размера определяющей свечи.