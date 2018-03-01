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AsymmetricFractals - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор выводит на график цены фракталы с любой размерностью сторон. Если обычный фрактал имеет размерность 2х2, 3х3, и т.д., то данный индикатор позволяет задавать фракталу любую размерность обеим его сторонам.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Number of bars on the left - количество баров слева от центрального;
- Number of bars on the right - количество баров справа от центрального.
Рис.1 Фракталы 4х2
Рис.2 Фракталы 8х4
MACD с расширенными настройками. Позволяет кроме стандартных периода быстрой и медленной EMA, периода сигнальной SMA и цены расчета задать для каждой линии метод расчета и для расчета MACD использовать либо абсолютные значения, либо относительные.XRSIDeMarker_Histogram
Усредненная нетривиальная линейная комбинация из индикаторов iRSI и iDeMarker, выполненная в виде цветной гистограммы.
Индикатор рассчитывает и выводит на график Автокорреляционную функцию - зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и ее сдвинутой копией от величины временного сдвига.Small_Inside_Bar
Индикатор "Маленький Внутренний Бар". Данный индикатор ищет такие формации, при которых внутренняя свеча паттерна "Внутренний Бар" не более половины размера определяющей свечи.