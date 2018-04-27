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AsymmetricFractals - MetaTrader 5脚本

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指标在价格图表中显示具有任意维度的分形。 传统的分形也许为 2×2, 3×3 等维度。 该指标允许为分形的每一侧设置任意维度。

它有两个参数:

  • Number of bars on the left - 中央区域左侧的柱线数量;
  • Number of bars on the right - 中央区域右侧的柱线数量。

图例1 分形 4х2

图例2 分形 8х4

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20120

Adaptable_MACD Adaptable_MACD

具有高级设置的 MACD。 除了快速和慢速 EMA 周期的标准参数，信号 SMA 周期和计算价格外，该指标还允许设置每条线的计算方法，并使用绝对值或相对值进行 MACD 计算。

KWAN_NRP_HTF KWAN_NRP_HTF

KWAN_NRP 指标可以更改输入参数中的指标时间帧。

Autocorrelation Autocorrelation

指标计算并在图表上显示自相关函数，该函数根据时移值显示函数 (信号) 与其移位副本之间的关系。

Small_Inside_Bar Small_Inside_Bar

"Small Inside Bar" 指标。 它搜索某种格式，为 "内部柱线" 形态之内的蜡烛条长度不超过检测蜡烛条大小的一半。