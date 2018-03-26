CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

KWAN_NRP_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
758
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
KWAN_NRP_HTF.mq5 (19.3 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
\MQL5\Indicators\
KWAN_NRP.mq5 (18.88 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador KWAN_NRP tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el trabajo del indicador hace falta la presencia del indicador KWAN_NRP.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador KWAN_NRP_HTF

Fig. 1. Indicador KWAN_NRP_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20111

XRSIDeMarker_Histogram_HTF XRSIDeMarker_Histogram_HTF

El indicador XRSIDeMarker_Histogram tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.

XRSIDeMarker_Histogram XRSIDeMarker_Histogram

Es una combinación lineal no trivial de los indicadores iRSI y iDeMarker, ejecutada en forma de un histograma de color.

Adaptable_MACD Adaptable_MACD

MACD con configuraciones ampliadas. Aparte del período estándar de la EMA rápida y media, período de la SMA de señal y el precio del cálculo, este indicador permite establecer el método del cálculo para cada línea y usar los valores absolutos o relativos para el cálculo del MACD.

AsymmetricFractals AsymmetricFractals

Este indicador permite establecer al fractal cualquier dimensionalidad para ambos sus lados.