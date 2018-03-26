Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
KWAN_NRP_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 758
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador KWAN_NRP tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el trabajo del indicador hace falta la presencia del indicador KWAN_NRP.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador KWAN_NRP_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20111
El indicador XRSIDeMarker_Histogram tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.XRSIDeMarker_Histogram
Es una combinación lineal no trivial de los indicadores iRSI y iDeMarker, ejecutada en forma de un histograma de color.
MACD con configuraciones ampliadas. Aparte del período estándar de la EMA rápida y media, período de la SMA de señal y el precio del cálculo, este indicador permite establecer el método del cálculo para cada línea y usar los valores absolutos o relativos para el cálculo del MACD.AsymmetricFractals
Este indicador permite establecer al fractal cualquier dimensionalidad para ambos sus lados.