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Индикаторы

Adaptable_MACD - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор представляет собой MACD с расширенными настройками.

Позволяет кроме стандартных периода быстрой и медленной EMA, периода сигнальной SMA и цены расчета задать для каждой линии метод расчета и для расчета MACD использовать либо абсолютные значения, либо относительные.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • Fast MA period - период быстрой MA;
  • Slow MA period - период медленной MA;
  • Signal line period - период сигнальной линии;
  • Fast MA calculation method - метод расчета быстрой MA;
  • Slow MA calculation method - метод расчета медленной MA;
  • Signal line calculation method - метод расчета сигнальной линии;
  • Applied price - цена расчета линий;
  • Use absolute values - использовать абсолютные значения (Yes/No) для расчета MACD.

Формула abs MACD:

FastMA - SlowMA

Формула MACD:

(FastMA - SlowMA) / SlowMA

XRSIDeMarker_Histogram XRSIDeMarker_Histogram

Усредненная нетривиальная линейная комбинация из индикаторов iRSI и iDeMarker, выполненная в виде цветной гистограммы.

KWAN_NRP KWAN_NRP

Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов iStochastic, iRSI и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.

AsymmetricFractals AsymmetricFractals

Данный индикатор позволяет задавать фракталу любую размерность обеим его сторонам.

Autocorrelation Autocorrelation

Индикатор рассчитывает и выводит на график Автокорреляционную функцию - зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и ее сдвинутой копией от величины временного сдвига.