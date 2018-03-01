Индикатор представляет собой MACD с расширенными настройками.

Позволяет кроме стандартных периода быстрой и медленной EMA, периода сигнальной SMA и цены расчета задать для каждой линии метод расчета и для расчета MACD использовать либо абсолютные значения, либо относительные.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

Fast MA period - период быстрой MA;

- период быстрой MA; Slow MA period - период медленной MA;

- период медленной MA; Signal line period - период сигнальной линии;

- период сигнальной линии; Fast MA calculation method - метод расчета быстрой MA;

- метод расчета быстрой MA; Slow MA calculation method - метод расчета медленной MA;

- метод расчета медленной MA; Signal line calculation method - метод расчета сигнальной линии;

- метод расчета сигнальной линии; Applied price - цена расчета линий;

- цена расчета линий; Use absolute values - использовать абсолютные значения (Yes/No) для расчета MACD.