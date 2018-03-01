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Adaptable_MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор представляет собой MACD с расширенными настройками.
Позволяет кроме стандартных периода быстрой и медленной EMA, периода сигнальной SMA и цены расчета задать для каждой линии метод расчета и для расчета MACD использовать либо абсолютные значения, либо относительные.
Имеет восемь настраиваемых параметров:
- Fast MA period - период быстрой MA;
- Slow MA period - период медленной MA;
- Signal line period - период сигнальной линии;
- Fast MA calculation method - метод расчета быстрой MA;
- Slow MA calculation method - метод расчета медленной MA;
- Signal line calculation method - метод расчета сигнальной линии;
- Applied price - цена расчета линий;
- Use absolute values - использовать абсолютные значения (Yes/No) для расчета MACD.
Формула abs MACD:
Формула MACD:
Усредненная нетривиальная линейная комбинация из индикаторов iRSI и iDeMarker, выполненная в виде цветной гистограммы.KWAN_NRP
Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов iStochastic, iRSI и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.
Данный индикатор позволяет задавать фракталу любую размерность обеим его сторонам.Autocorrelation
Индикатор рассчитывает и выводит на график Автокорреляционную функцию - зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и ее сдвинутой копией от величины временного сдвига.