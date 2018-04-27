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Adaptable_MACD - MetaTrader 5脚本

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该指标是具有扩展设置的 MACD。

除了快速和慢速 EMA 周期的标准参数，信号 SMA 周期和计算价格外，该指标还允许设置每条线的计算方法，并使用绝对值或相对值进行 MACD 计算。

该指标有八个可配置参数:

  • Fast MA period - 快速 MA 周期;
  • Slow MA period - 慢速 MA 周期;
  • Signal line period - 信号线周期;
  • Fast MA calculation method - 快速 MA 计算方法;
  • Slow MA calculation method - 慢速 MA 计算方法;
  • Signal line calculation method - 信号线计算方法;
  • Applied price - 用于计算指标线的价格;
  • Use absolute values - 启用绝对值 (Yes/No) 计算 MACD。

绝对值 MACD 公式:

FastMA - SlowMA

MACD 公式:

(FastMA - SlowMA) / SlowMA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20119

KWAN_NRP_HTF KWAN_NRP_HTF

KWAN_NRP 指标可以更改输入参数中的指标时间帧。

XRSIDeMarker_Histogram_HTF XRSIDeMarker_Histogram_HTF

XRSIDeMarker_Histogram 指标可以更改输入参数中的指标时间帧。

AsymmetricFractals AsymmetricFractals

该指标允许为分形的每一侧设置任意维度。

Autocorrelation Autocorrelation

指标计算并在图表上显示自相关函数，该函数根据时移值显示函数 (信号) 与其移位副本之间的关系。