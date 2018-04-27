该指标是具有扩展设置的 MACD。

除了快速和慢速 EMA 周期的标准参数，信号 SMA 周期和计算价格外，该指标还允许设置每条线的计算方法，并使用绝对值或相对值进行 MACD 计算。

该指标有八个可配置参数:

Fast MA period - 快速 MA 周期;

- 快速 MA 周期; Slow MA period - 慢速 MA 周期;

- 慢速 MA 周期; Signal line period - 信号线周期;

- 信号线周期; Fast MA calculation method - 快速 MA 计算方法;

- 快速 MA 计算方法; Slow MA calculation method - 慢速 MA 计算方法;

- 慢速 MA 计算方法; Signal line calculation method - 信号线计算方法;

- 信号线计算方法; Applied price - 用于计算指标线的价格;

- 用于计算指标线的价格; Use absolute values - 启用绝对值 (Yes/No) 计算 MACD。