XRSIDeMarker_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador XRSIDeMarker_Histogram tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el trabajo del indicador hace falta la presencia del indicador XRSIDeMarker_Histogram.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador XRSIDeMarker_Histogram_HTF

XRSIDeMarker_Histogram XRSIDeMarker_Histogram

Es una combinación lineal no trivial de los indicadores iRSI y iDeMarker, ejecutada en forma de un histograma de color.

Instantaneous Trend Line Bands Instantaneous Trend Line Bands

Es la versión ampliada del indicador Instantaneous Trend Line. Contiene en cierto modo las bandas que facilitan la detección del cambio de la tendencia. Si para la búsqueda de la señal se usa sólo la inclinación del indicador ITL, puede aparecer cierta cantidad de señales falsas. Las bandas ayudan a filtrarlas.

KWAN_NRP_HTF KWAN_NRP_HTF

El indicador KWAN_NRP tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.

Adaptable_MACD Adaptable_MACD

MACD con configuraciones ampliadas. Aparte del período estándar de la EMA rápida y media, período de la SMA de señal y el precio del cálculo, este indicador permite establecer el método del cálculo para cada línea y usar los valores absolutos o relativos para el cálculo del MACD.