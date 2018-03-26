Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XRSIDeMarker_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador XRSIDeMarker_Histogram tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el trabajo del indicador hace falta la presencia del indicador XRSIDeMarker_Histogram.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador XRSIDeMarker_Histogram_HTF.
Es una combinación lineal no trivial de los indicadores iRSI y iDeMarker, ejecutada en forma de un histograma de color.Instantaneous Trend Line Bands
Es la versión ampliada del indicador Instantaneous Trend Line. Contiene en cierto modo las bandas que facilitan la detección del cambio de la tendencia. Si para la búsqueda de la señal se usa sólo la inclinación del indicador ITL, puede aparecer cierta cantidad de señales falsas. Las bandas ayudan a filtrarlas.
El indicador KWAN_NRP tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.Adaptable_MACD
MACD con configuraciones ampliadas. Aparte del período estándar de la EMA rápida y media, período de la SMA de señal y el precio del cálculo, este indicador permite establecer el método del cálculo para cada línea y usar los valores absolutos o relativos para el cálculo del MACD.