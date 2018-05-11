コードベースセクション
この指標は拡張設定を持つMACDです。

高速および低速EMA期間の標準パラメータ、シグナルSMA期間および計算価格に加えて、この指標では、各ラインの計算方法を設定し、MACD計算には絶対値または相対値を使用できます。

指標には設定可能なパラメータが8つあります。

  • Fast MA period - 高速MA期間
  • Slow MA period - 低速MA期間
  • Signal line period - シグナルライン期間
  • Fast MA calculation method - 高速MA計算法
  • Slow MA calculation method - 低速MA計算法
  • Signal line calculation method - シグナルライン計算法
  • Applied price - 線の計算に使用される価格
  • Use absolute values - MACDの計算に絶対値を使用できるようにする（Yes / No）

絶対MACDの式は下記の通りです。

FastMA - SlowMA

MACDの式は下記の通りです。

(FastMA - SlowMA) / SlowMA

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20119

