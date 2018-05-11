無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Adaptable_MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は拡張設定を持つMACDです。
高速および低速EMA期間の標準パラメータ、シグナルSMA期間および計算価格に加えて、この指標では、各ラインの計算方法を設定し、MACD計算には絶対値または相対値を使用できます。
指標には設定可能なパラメータが8つあります。
- Fast MA period - 高速MA期間
- Slow MA period - 低速MA期間
- Signal line period - シグナルライン期間
- Fast MA calculation method - 高速MA計算法
- Slow MA calculation method - 低速MA計算法
- Signal line calculation method - シグナルライン計算法
- Applied price - 線の計算に使用される価格
- Use absolute values - MACDの計算に絶対値を使用できるようにする（Yes / No）
絶対MACDの式は下記の通りです。
FastMA - SlowMA
MACDの式は下記の通りです。
(FastMA - SlowMA) / SlowMA
