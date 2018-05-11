この指標は拡張設定を持つMACDです。

高速および低速EMA期間の標準パラメータ、シグナルSMA期間および計算価格に加えて、この指標では、各ラインの計算方法を設定し、MACD計算には絶対値または相対値を使用できます。

指標には設定可能なパラメータが8つあります。

Fast MA period - 高速MA期間

Slow MA period - 低速MA期間

Signal line period - シグナルライン期間

Fast MA calculation method - 高速MA計算法

Slow MA calculation method - 低速MA計算法

Signal line calculation method - シグナルライン計算法

Applied price - 線の計算に使用される価格

Use absolute values - MACDの計算に絶対値を使用できるようにする（Yes / No）