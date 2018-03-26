Es una combinación lineal no trivial de los indicadores iRSI y iDeMarker, ejecutada en forma de un histograma de color.

Fórmula del cálculo del indicador:

XRSIDeMarker = MA((iRSI[bar] + 100 * iDeMarker[bar]) / 2)

El crecimiento de un activo financiero suele ir acompañado con el crecimiento del indicador y el color verde del histograma. La caída del indicador y el color rosa del histograma indica en la caída del activo financiero. Los momentos óptimos para las transacciones son las situaciones cuando ocurre el cambio del color de las barras del histograma.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar a la carpeta de datos del terminal\MQL5\Include). La descripción detallada del trabajo con ellas se encuentra en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Indicador XRSIDeMarker_Histogram.