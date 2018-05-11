iRSIとiDeMarkerの平均的で非自明な線形結合が色ヒストグラムとして実装されています。

入力パラメータで指標の時間枠を変更できるXRSIDeMarker_Histogram指標です。

高度の設定を持つMACDです。高速および低速EMA期間の標準パラメータ、シグナルSMA期間および計算価格に加えて、この指標では、各ラインの計算方法を設定し、MACD計算には絶対値または相対値を使用できます。

この指標では、フラクタルの各側面に任意の寸法を設定することができます。