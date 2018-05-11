コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

KWAN_NRP_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
623
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
KWAN_NRP_HTF.mq5 (19.3 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
KWAN_NRP.mq5 (18.88 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
入力パラメータで指標の時間枠を変更できるKWAN_NRP指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）

指標の動作を有効にするにはKWAN_NRP.ex5 指標ファイルを<ターミナルデータディレクトリ>\MQL5\Indicatorsに追加します。

図1　KWAN_NRP_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20111

