記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
KWAN_NRP_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
- 623
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータで指標の時間枠を変更できるKWAN_NRP指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標の動作を有効にするにはKWAN_NRP.ex5 指標ファイルを<ターミナルデータディレクトリ>\MQL5\Indicatorsに追加します。
図1 KWAN_NRP_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20111
